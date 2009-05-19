Скончался почетный президент Danone

Почетный президент Danone Даниэль Карассо, по имени которого был назван ставший всемирно известным йогурт, скончался в возрасте 103 лет, говорится в распространенном заявлении одного из крупнейших в мире производителей молочных продуктов.

В заявлении Danone подчеркивается, что Даниэль Карассо до последнего времени активно участвовал в деятельности компании и, в частности, посетил праздничные мероприятия, посвященные 90-летию бренда Danone, которые два месяца назад прошли в Испании и Франции, передает РИА «Новости».