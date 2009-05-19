Россия "разберется" с фальсификацией истории

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ "О Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

7 мая в своем видеоблоге Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что Россия чаще стала сталкиваться с историческими фальсификациями. «Причем такие попытки становятся все более жесткими, злыми, агрессивными", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в апреле Комитет Государственной думы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками предложил предусмотреть законодательно введение санкций против стран бывшего СССР, где реабилитируется нацизм.

24 февраля глава МЧС РФ, сопредседатель высшего совета партии «Единая Россия» Сергей ШОЙГУ предложил ввести уголовную ответственность за отрицание победы СССР в Великой Отечественной войне.