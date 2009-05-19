Балога назвал причину своей отставки

Экс-глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА называет причиной своей отставки несогласие с решением Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО во второй раз баллотироваться на пост главы государства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Единый центр”, одним из лидеров которой является В.БАЛОГА.

В сообщении говорится, что В.БАЛОГА 12 мая официально подал Президенту В.ЮЩЕНКО заявление об отставке с должности главы Секретариата Президента Украины.

В этом документе он подробно объяснил причины этого шага, отметив, что принятое решение тщательно обдумано и не будет отозвано. При этом В.БАЛОГА отметил, что собирается публично объяснить мотивы своего поступка, поскольку они касаются не только личных взаимоотношений между ним и главой государства.

Главной причиной отставки В.БАЛОГА назвал свое категорическое несогласие с решением В.ЮЩЕНКО во второй раз баллотироваться на пост Президента. “Убежден, что у Вас нет морального права идти на президентские выборы. По крайней мере, в этом я Вам не соратник”, – заявил он.

В.БАЛОГА объяснил свою убежденность тем, что В.ЮЩЕНКО за все время пребывания в высшей государственной должности не смог реализовать обещания, которые он давал украинскому обществу во время избирательной кампании 2004 года. “Тогда украинский народ на волне неслыханного до тех пор подъема доверил Вам судьбу своей страны. Вам поверили. Миллионы украинцев в каждой строке инаугурационной речи видели надежду на то, что с новым Президентом появится новая Украина – без циничной власти, гордая и богатая. Вас наделили всей полнотой власти, чтобы Вы осуществили такие необходимые для государства преобразования. Вас были готовы поддержать во всех самых смелых начинаниях”, – говорится в заявлении В.БАЛОГИ.

Как написано в заявлении, “ничего из тех надежд не исполнилось, время необратимо потеряно. “Десять шагов навстречу людям” так и остались красивым мифом, не осуществлена ни одна системная реформа. Коррупция и кумовство во власти, двойные стандарты при принятии государственных решений стали повседневностью. Досадно осознавать, но Вы ничего не сделали для очищения власти”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 мая, на сайте Президента был обнародован указ об освобождении В.БАЛОГИ от должности главы Секретариата Президента.