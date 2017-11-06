WSJ узнала о расследовании в США против трех банков из-за долга Мозамбика

Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) начали расследование против трех банков — швейцарского Credit Suisse, российского ВТБ и французского BNP Paribas для выяснения их роли в продаже $2 млрд долговых обязательств Мозамбика. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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ФБР выясняет, не поспособствовали ли банки коррупции, позволив местным чиновникам заполучить деньги, привлеченные при продаже долга, сообщили источники газеты.

Как отмечает газета, финансовые регуляторы в США, Великобритании и Швейцарии начали проверки на предмет потенциальных нарушений законодательства о ценных бумагах в прошлом году.

Credit Suisse после этих сообщений реструктуризовал инвестиционное подразделение, занимавшееся сделками в Мозамбике, передает РБК.

С 2013 по 2014 год швейцарский банк, ВТБ и BNP привлекли облигации и займы на $2 млрд для компаний, принадлежащих Минобороны Мозамбика, которые заключили контракты на покупку военного оборудования через подрядчика министерства компанию Privinvest Group​ местного бизнесмена Искандара Сафы. Около $1,2 млрд долга не было публично раскрыто, а «доходы от сделок пошли от банков напрямую к Privinvest, минуя государственные компании, занявшие деньги», сообщает WSJ со ссылкой на источники.

В июне 2016 года газета написала, что в Британии заподозрили ВТБ и Credit Suisse в нарушении правил раскрытия информации, не предоставив инвесторам данные о кредитах на сумму более $1 млрд, выданных компаниям Мозамбика при участии этих банков. В июне же глава Минфина Мозамбика заявил, что фонд Mozambique Asset Management не смог 23 мая провести платеж по кредиту на $535 млн, полученному от российского банка ВТБ на строительство судоверфей.

По информации Reuters, ВТБ получил «многократно завышенную» плату за предоставление Мозамбику кредита на $535 млн: 7% от займа, или $35 млн.