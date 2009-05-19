Ющенко и Тимошенко должны уйти из украинской власти

Бывший глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА убежден, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО должны уйти из украинской власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Единый центр”, об этом говорится в заявлении В.БАЛОГИ об отставке с должности.

В заявлении об отставке он затрагивает вопрос личной ответственности Президента за то, что все годы его руководства власть потрясают постоянные кризисы и конфликты.

“Ни в одном институте власти или политической силе Вы никогда не видели партнера. Досрочные выборы Верховной Рады в 2007 году давали возможность достижения политического компромисса, стабилизации власти. Вы не воспользовались этой возможностью. Вы во второй раз, после первого провального голосования, внесли кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на должность руководителя правительства, хотя могли этого не делать. От последствий Вашего решения наша страна придет в себя еще не скоро”, – заявил В.БАЛОГА.

“Поэтому и Вы, и ТИМОШЕНКО не можете даже претендовать на место во власти. Вы оба должны уйти”, – подчеркнул В.БАЛОГА.