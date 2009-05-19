Секретариат Президента возглавит Ульянченко

Народный депутат Украины Тарас СТЕЦЬКИВ (НУ-НС) не исключает, что Секретариат Президента возглавит Вера УЛЬЯНЧЕНКО.

Об этом он сказал сегодня в комментарии УНИАН.

По словам депутата, сегодня уже нет сомнения, что В.БАЛОГА уходит в отставку. При этом Т.СТЕЦЬКИВ добавил, что «можно лишь догадываться о мотивах конфликта, но причина только одна – БАЛОГА понял, что наступает то время, когда нужно отходить в сторону». Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что для В.БАЛОГИ нужен был повод, и он мог быть любым. В частности, сказал депутат, «называют то, что В.ЮЩЕНКО и В.БАЛОГА разошлись во взглядах на необходимость роспуска парламента». Т.СТЕЦЬКИВ считает, что, «зная линию поведения В.БАЛОГИ, можно прогнозировать, что он некоторое время переждет, и будет искать свой новый шанс».

Народный депутат Украины не исключает, что главой Секретариата Президента может стать Вера УЛЬЯНЧЕНКО, потому что «психологически В.ЮЩЕНКО эта кандидатура ближе». По словам Т.СТЕЦЬКИВА, что касается этой кандидатуры, «нужно будет решать массу вопросов, поскольку она - председатель Совета партии НСНУ, а также губернатор Киевской области, но психологически это для В.ЮЩЕНКО будет лучше всего».

Т.СТЕЦЬКИВ считает, что сегодня такая ситуация, что на эту должность «не многие захотят пойти». Он подчеркнул, что в принципе и отставка В.БАЛОГИ, и новая кандидатура на должность главы Секретариата Президента «не имеют никакого значения, поскольку это на политику не влияет». По мнению Т.СТЕЦЬКИВА, если бы эта отставка состоялась «год назад, то это имело бы значение для его (В.ЮЩЕНКО) рейтинга, для его шансов, а теперь это уже поздно». Он подчеркнул, что и смена главы Секретариата Президента уже ничего не решит, поскольку «сильные менеджеры уже не захотят прийти, а те, кто придет, стратегического виденья как вытянуть Виктора Андреевича, не имеют». «Это уже все поздно», - добавил Т.СТЕЦЬКИВ.

По его словам, «сегодня политика в Украине «делается в других кабинетах, на других площадях и на других улицах». Потому, считает депутат, сегодня отставка В.БАЛОГИ «не является событием». «Отставка В.БАЛОГИ на сегодняшний день потеряла статус политического события, потому что не влияет на политический процесс, связанный с будущими президентскими выборами», - добавил Т.СТЕЦЬКИВ.

Как сообщал УНИАН, В.БАЛОГА назвал причиной своей отставки с должности главы Секретариата Президента несогласие с решением Виктора ЮЩЕНКО во второй раз баллотироваться на пост главы государства.