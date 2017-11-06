Кабмин купит ковров и ковролина на более чем миллион гривень
Согласно тендерной документации, предполагаемая стоимость закупки ковролина составит 473,9 тыс. грн, а стоимость коврового покрытия - 768,9 тыс. грн.
Секретариат Кабинета министров Украины объявил два тендера на покупку коврового покрытия и ковролина суммарной ожидаемой стоимостью 1,243 млн грн.
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Соответствующая информация о тендерах от 3 ноября опубликована в системе госзакупок Prozorro.
Согласно тендерной документации, предполагаемая стоимость закупки ковролина составит 473,9 тыс. грн, а стоимость коврового покрытия - 768,9 тыс. грн.
При этом Секретариат Кабмина намерен закупить ковровое покрытие Quartz new AB 99 и ковровую плитку Base класса износостойкости 33, которые планируется стелить на 1 и 5 этажах Дома правительства.
Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития призывает Верховную Раду на текущей неделе принять законопроект №4738-д, который позволит Государственной аудиторской службе проводить мониторинг электронных тендеров в системе Prozorro для выявления недобросовестных заказчиков и предупреждения нарушений.