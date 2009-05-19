Запрет игорного бизнеса расширит его теневую часть

Запрет игорного бизнеса в Украине расширит его теневую часть. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила член Украинской ассоциации деятелей игрового бизнеса Ирина СМИРНОВА.

«Теневики и сейчас работают. На них не повлиял ни приказ Минфина, ни этот закон (о запрете игорного бизнеса в Украине – УНИАН). Этот бизнес как существовал, так и будет существовать. Возможно увеличение теневого рынка за счет того, что закрыты все легальные компании. То есть теневой бизнес будет расширяться», – сказала И.СМИРНОВА.

При этом вице-президент Ассоциации игорного бизнеса Григорий ТРИПУЛЬСКИЙ отметил, что на сегодняшний день точно сказать, какую часть рынка занимает «тень», сложно, поскольку такие исследования не проводились. «По нашим подсчетам – я думаю, что они достаточно объективны – процентов тридцать рынка находится в так называемой тени. Они не имеют лицензии Министерства финансов, а получают лицензию областных администраций, и это субъекты, которые не платят патент. Они платят фактические налоги», – сказал он.

При этом Г.ТРИПУЛЬСКИЙ уточнил, что объем всего игорного рынка в Украине, по приблизительным подсчетам ассоциации, составляет около 1 млрд. долл.

Представитель Ассоциации игорного бизнеса Тамара ГОЛУБЧИК добавила, что в последнее время прослеживалась тенденция выхода теневых операторов «в свет», однако, по ее мнению, с введением запрета «они сделают шаг назад».

Как сообщал УНИАН, 15 мая т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх. Согласно закону, к субъектам хозяйствования, которые организуют и проводят на территории Украины азартные игры, применяются финансовые санкции в виде штрафа в размере 8 тысяч минимальных зарплат с конфискацией игрового оборудования, а прибыль от проведения такой азартной игры подлежит перечислению в госбюджет.

В тот же день премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО высказала надежду, что глава государства подпишет этот закон.

Заместитель главы Секретариата Президента – представитель Президента в Конституционном Суде и Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК 18 мая заявила, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов проанализировать все предложения, в частности, правового характера, касающиеся урегулирования ситуации с игорным бизнесом в Украине.

В то же время М.СТАВНИЙЧУК отметила, что по состоянию на 18 мая Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине», принятый Верховной Радой 15 мая т.г., не поступил на подпись Президенту Украины.