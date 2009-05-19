Анонс на 19 мая

Президент Украины Виктор Ющенко с рабочей поездкой побывает в Винницкой области. В Виннице под председательством Президента состоится совещание с представителями органов местной власти, посвященное решению неотложных вопросов социально-экономического развития сельскохозяйственных территорий. В рамках поездки глава государства ознакомится с работой Винницкого областного центра социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями «Горизонт». Президент, кроме того, планирует осмотреть вновь созданный Центр административных услуг «Прозрачный офис» Винницкого горсовета. В.Ющенко также пообщается с представителями местных СМИ.

Пленарное заседание Верховной Рады Украины.

Круглый стол, организованный аппаратом СНБО, на тему: "Стратегические направления антикризовой политики правительства и Национального банка Украины".

Торжественное открытие 6-го Всеукраинского съезда качества под девизом «Качество как национальная идея Украины».

Пресс-конференция, посвященная началу реализации Проекта по улучшению автодорог и безопасности движения в Украине. Проект реализуют Всемирный банк и Правительство Украины.

Презентация Ежегодного рейтинга конкурентоспособности стран мира IMD World Competitiveness Yearbook 2009, подготовленного Международным институтом развития менеджмента (Швейцария).

Коллектив работников Государственного предприятия завод «Генератор» и КМО КУН проведет акцию протеста. Требования: прекращение процедуры банкротства; сохранение рабочих мест; сохранение ремонта и модернизации зенитно-ракетных комплексов; своевременная выплата текущей заработной платы; погашение задолженности в пенсионный фонд и т.п.

Коллегия Минтопэнерго.

Под председательство министра экономики Украины Богдана Данилишина состоится круглый стол на тему: «Украина - первый год в ВТО».

Пресс-конференция председателя Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Александры Кужель и председателя правления Пенсионного фонда Украины Алексея Зарудного по результатам встреч с украинскими работниками во время рабочей поездки в Испанию, Италию и Португалию.

В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Перспективы игорного бизнеса в Украине”.

Пресс-конференция на тему: «Условия контрактов на газоснабжение между «Газпромом» и «Нефтегазом Украина»: целесообразность пересмотра в контексте политики энергосбережения».

Пресс-конференция администрации Укрзализныци.

Пресс-конференция на тему: «Защита потребителей от неадекватного увеличения финансовыми учреждениями ставок по кредитам».

Круглый стол на тему: «Какой будет экономика посткризиса Украины?».

Круглый стол на тему: «Банки и клиенты: кредитно-депозитный тупик или совместный поиск решений?»

Пресс-конференция руководителя группы советников Национального банка Украины Валерия Литвицкого на тему: "Где "зарыта собака" инфляции и пройдена ли уже нижняя точка падения отечественной экономики?"

Заседание парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

При участии Почетного Президента общественной организации «Общественная ассоциация «Благосостояние и Единство» Анатолия Голубченко состоится финал городского творческого фестиваля среди воспитанников специальных общеобразовательных школ-интернатов Киева «Звезды дарят надежду».

(УНИАН)