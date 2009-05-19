ГЛАВНОЕ на 19 мая (день)

Политика Экс-глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА называет причиной своей отставки несогласие с решением Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО во второй раз баллотироваться на пост главы государства. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Единый центр”, одним из лидеров которой является В.БАЛОГА.

В сообщении говорится, что В.БАЛОГА 12 мая официально подал Президенту В.ЮЩЕНКО заявление об отставке с должности главы Секретариата Президента Украины.

В этом документе он подробно объяснил причины этого шага, отметив, что принятое решение тщательно обдумано и не будет отозвано. При этом В.БАЛОГА отметил, что собирается публично объяснить мотивы своего поступка, поскольку они касаются не только личных взаимоотношений между ним и главой государства.

Главной причиной отставки В.БАЛОГА назвал свое категорическое несогласие с решением В.ЮЩЕНКО во второй раз баллотироваться на пост Президента. “Убежден, что у Вас нет морального права идти на президентские выборы. По крайней мере, в этом я Вам не соратник”, – заявил он.

В.БАЛОГА объяснил свою убежденность тем, что В.ЮЩЕНКО за все время пребывания в высшей государственной должности не смог реализовать обещания, которые он давал украинскому обществу во время избирательной кампании 2004 года. “Тогда украинский народ на волне неслыханного до тех пор подъема доверил Вам судьбу своей страны. Вам поверили. Миллионы украинцев в каждой строке инаугурационной речи видели надежду на то, что с новым Президентом появится новая Украина – без циничной власти, гордая и богатая. Вас наделили всей полнотой власти, чтобы Вы осуществили такие необходимые для государства преобразования. Вас были готовы поддержать во всех самых смелых начинаниях”, – говорится в заявлении В.БАЛОГИ.

Как написано в заявлении, “ничего из тех надежд не исполнилось, время необратимо потеряно. “Десять шагов навстречу людям” так и остались красивым мифом, не осуществлена ни одна системная реформа. Коррупция и кумовство во власти, двойные стандарты при принятии государственных решений стали повседневностью. Досадно осознавать, но Вы ничего не сделали для очищения власти”.

Нацбанк

Национальный банк Украины (НБУ) отмечает снижение долларизации экономики Украины к концу первого квартала 2009 года. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте НБУ.

Согласно сообщению, показатель долларизации экономики страны после роста в январе с 30,6% до 31,4% в феврале и марте т.г. снизился до 30,1%.

Одной из причин снижения долларизации в Нацбанке считают определенные позитивные тенденции в динамике валютной структуры депозитов. Так, если в январе объем депозитов в национальной валюте снижался более быстрыми темпами (на 7,4%) по сравнению с объемом депозитов в иностранной валюте (на 2,2%), то в феврале и марте ситуация изменилась: депозиты в иностранной валюте уменьшились в феврале на 6,7%, а в марте – на 3,2%, до 139,3 млрд. грн., тогда как в национальной валюте – на 4,7% и 1,1% соответственно, до 174,6 млрд. грн.

Общий объем дефицита иностранной валюты на наличном рынке в течение трех месяцев текущего года составлял 2,6 млрд. долл., что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в Нацбанке отмечают, что после внедрения целевых валютных аукционов для удовлетворения потребностей населения объем дефицита наличной иностранной валюты существенно уменьшился и в марте был в 2,5 раза меньше, чем в феврале.

Общее отрицательное сальдо валютных интервенций Нацбанка за первый квартал составило 4,418 млрд. долл. В частности, 839,3 млн. долл. было продано на валютных аукционах, из них 291,4 млн. долл. – на целевых аукционах.

Операции по продаже валюты Нацбанком привели к уменьшению международных резервов в течение января-марта на 19,5% – до 25,393 млрд. долл. (в эквиваленте).

По данным Нацбанка, на уменьшение международных резервов также повлияло осуществление платежей по погашению и обслуживанию внешнего государственного долга на сумму 1,072 млрд. долл., в том числе Кабинетом Министров Украины – 1,008 млрд. долл., Нацбанком – 63 млн. долл.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,49 грн./долл., продают – по 7,61 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара незначительно изменился по сравнению с 18 мая. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,35-7,57 грн./долл., по продаже – 7,56-7,65 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,07 грн./евро, продают – по 10,36 грн./евро, курсы почти не изменились со вчерашнего дня. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,81-10,23 грн./евро, по продаже – в пределах 10,20-10,55 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 0,5%, по сравнению с 18 мая, и составляет в среднем 0,2190 грн./рубль, продажи – понизился на 0,7% - до 0,2415 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,23 грн./рубль, по продаже – 0,23-0,25 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,52 грн./долл., продают – по 7,61 грн./долл. (курс незначительно изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,14 грн./евро, курс немного повысился со вчерашнего дня, продажи – 10,34 грн./евро, курс немного понизился.

Курс покупки российского рубля по киевским банкам повысился на 1,7%, по сравнению с 18 мая, и составляет в среднем 0,2200 грн./рубль, покупки – понизился на 0,8% – до 0,2440 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,30/7,65 грн., евро – 10,00/10,50 грн., рубль – 0,19/0,245 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,45/7,75 грн., евро – 9,90/10,70 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,45/7,59 грн., евро – 10,18/10,30 грн., рубль – 0,23/0,245 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 19 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,6214, к евро – 10,284317, к российскому рублю – 0,23602.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,6050/7,6425, к 11:00 сузился спрэд – 7,6100/7,6250, а к 12:00 цены понизились до 7,6090/7,6190 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2380/0,2395, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2383/0,2393, а к 12:00 поднялись до 0,2387/0,2394. На российском валютном рынке курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 31,8225 (-0,3525).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3595/1,3597, а к 12:00 выросли до 1,3653/1,3655. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,3180/10,3620, к 11:00 цены установились на значениях 10,3365/10,3640, а к 12:00 ушли вверх – 10,3670/10,3905.

ТЭК

Министерство топлива и энергетики Украины допускает пересмотр финансового плана НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

По его словам, финплан компании может быть откорректирован в части предусмотрения денежных ресурсов, необходимых для обеспечения закачки газа в подземные хранилища.

«Просто необходимо уточнить финплан по тем позициям относительно ресурса на закачку газа в ПХГ», - сказал он, напомнив при этом, что НАК планирует закачать в ПХГ в текущем году 19,2 млрд. кубометров газа.

Ю.ПРОДАН отметил, что на сегодняшний день компания выполняет все свои обязательства, связанные с кредитным портфелем, а, значит, в данной части финплан корректироваться не будет.

Как сообщал УНИАН, 18 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров Украины в 10-дневный срок подготовить проект нового финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» с учетом реальной ситуации на газовом рынке, а также мер, необходимых для стабилизации финансового состояния компании.

При обсуждении проблем газовой сферы В.ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность финансово-экономическим состоянием НАК «Нафтогаз Украины» и платежной дисциплиной на газовом рынке.

Президент Украины считает, что решение проблем газового монополиста за счет новых авансов за транзит от российского ОАО «Газпром» недопустимо.

Ранее Президент Украины В.ЮЩЕНКО неоднократно настаивал на пересмотре финансового плана НАК «Нафтогаз Украины».

ДК «Укртрансгаз» к 15 октября намерен накопить в подземных хранилищах газа 28 млрд. кубометров природного газа. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра топлива и энергетики Владимир ЛУЧНИКОВ сегодня на коллегии в Минтопэнерго.

По его словам, на сегодняшний день в ПХГ накоплено 12,3 млрд. кубометров.

Справка УНИАН. ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики до 1 июня намерена завершить разработку положения о проведении аукционов по доступу к трансграничной мощности для организаций экспорта электроэнергии. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам глава НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО.

По его словам, 20-21 мая состоится заключительное заседание рабочей группы при комиссии, после чего проект документа до 1 июня планируется обнародовать на сайте НКРЭ.

В.КАЛЬЧЕНКО отметил, что в настоящее время положение разрабатывается с учетом требований изменений к Закону «Об электроэнергетике» в части проведения аукционов на доступ к трансграничным мощностям.

Однако комиссия и Минтопэнерго, отметил В.КАЛЬЧЕНКО, продолжает считать нецелесообразным выставление на аукцион всех трансграничных мощностей, а не физических возможностей Бурштынского энергоострова (500 МВт).

Транспорт

«Укравтодор» ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком относительно финансирования реконструкции автодорог вокруг Киева в радиусе 50 км. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам глава «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС.

«Мы инициируем новый проект «Подходы к городу Киеву», речь идет о реконструкции дорог вокруг Киева», - отметил он.

По его словам, на сегодня идет разработка проектно-сметной документации, после чего можно будет назвать сумму проектов.

«Речь будет идти о сотнях миллионах долларах», - отметил В.ГУРЖОС.

Он также сообщил, что разметку проектно-сметной документации и переговоры с банками планируется завершить в этом году.

«Процесс инициирования этого контракта уже идет полным ходом», - отметил он.

По его словам, речь идет практически обо всех основных дорогах вокруг Киева: от Киева до Житомира (до 128 км), Киев-Ковель, Киев-Одесса, Киев-Знаменка (дорога на Обухов), Киев-Луганск-Изварино, Киев-Чернигов.

Киевский метрополитен заявляет об ухудшении состояния своего хозяйства из-за недостаточного финансирования. Как сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен», об этом шла речь на плановом ежеквартальном совещании по вопросам безопасности движения и пожарной безопасности предприятия, которое состоялось под председательством первого заместителя начальника метрополитена Владимира ФЕДОРЕНКО.

В сообщении отмечается, что в связи с недостаточным финансированием метрополитена сложилась крайне неудовлетворительная ситуация с полнотой и своевременностью выполнения необходимых ремонтов и замены оборудования, предусмотренных нормативными документами. Недостаток финансов приводит к ухудшению состояния колеи, тоннелей, подвижного состава, эскалаторов, систем энергопитания, связи, сигнализации, электромеханического хозяйства. Не выполняется план пополнения и обновления парка подвижного состава.

Вместе с тем, как отмечают в пресс-службе метрополитена, не уменьшается количество хулиганских действий пассажиров (битье стекол в вагонах, проезд на автосцепке), а также прохода в метрополитен граждан в нетрезвом состоянии (по сравнению с первым кварталом 2008 года их количество увеличилось с 770 до 1070 случаев).

Относительно количества несчастных случаев с пассажирами в метрополитене пресс-служба сообщила, что в первом квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их стало меньше: 14 против 16 случаев. Основными причинами травматических случаев по-прежнему является нарушение правил пользования метрополитеном, личная неосторожность пассажиров и ухудшение самочувствия.

Значительная часть случаев нарушений безопасности движения была допущена из-за “человеческого фактора”, а, учитывая значительный недокомплект квалифицированных специалистов практически во всех службах, на сегодняшний день первоочередным заданием является качественное техническое и практическое обучение работников.

Строительство

У Национального банка Украины нет возможностей для выкупа облигаций Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) на сумму 1 млрд. грн., которые должны быть направлены на финансирование достройки жилья со степенью готовности более 70%. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления разработки и реализации государственно-жилищных программ Министерства регионального развития и строительства Владимир ВЫСОЧИН в ходе конференции на тему «Антикризисные стратегии предприятий строительного рынка, государственных органов и региональных местных властей: опыт, рекомендации, финансирование».

«Мы обратились к Национальному банку… Конечный результат на сегодняшний день негативный. Ответ Национального банка пришел в Министерство о том, что нет возможностей реализовать ценные бумаги, которые выпускает Государственное ипотечное учреждение. Поэтому этот один из реальных путей (достройка жилья со степенью готовности более 70% за государственные средства – УНИАН) пока нереальный», – сказал он.

В.ВЫСОЧИН напомнил, что все средства, которые планировалось выделить на реализацию мероприятий по достройке жилья, в государственном бюджете не предусмотрены.

По словам представителя Минрегионстроя, для внесения изменений в госбюджет подготовлены все необходимые материалы и направлены в Министерство финансов.

«Министерство готово принимать участие во всех мероприятиях, чтобы через законодательный орган эти изменения были утверждены», – добавил он.

Отметим, на достройку объектов в этом году правительство предусмотрело 3 млрд. грн. в качестве рефинансирования ГИУ, Ощадбанка и «Укрэксимбанка».

1 млрд. грн., предусмотренный на ипотечное кредитование под государственные гарантии 2008 года, которые привлекаются Государственным ипотечным учреждением, будет передан Ощадбанку и «Укрэксимбанку» для кредитования граждан на приобретение жилья.

АПК

В Министерстве аграрной политики Украины ожидают, что по итогам текущего маркетингового года (1 июля 2008 г. – 30 июня 2009 г.) план по экспорту зерновых культур будет перевыполнен и превысит 25 млн. тонн. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель министра аграрной политики Украины Валентина ЗАВАЛЕВСКАЯ сегодня на брифинге.

«Фактически те темпы экспорта, которые на сегодня есть, свидетельствуют о том, что то задание, которое ставило перед собой Министерство аграрной политики, будет выполнено, то есть будет экспортировано практически 25 млн. тонн зерновых, а, возможно, и больше», - сказала она. В.ЗАВАЛЕВСКАЯ уточнила, что на сегодняшний день уже экспортировано около 23 млн. тонн зерновых.

В Министерстве аграрной политики Украины ожидают, что положительное сальдо в международной торговле сельскохозяйственными товарами увеличится и будет больше показателя 2008 года, который составил 4,5 млрд. долл. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге заместитель министра аграрной политики Валентина ЗАВАЛЕВСКАЯ.

«В этом году внешний торговый оборот значительно растет по сравнению с прошлым (годом – УНИАН), и за четыре месяца он уже превысил 1 млрд. долл.», – сказала она.

Игорный бизнес

Представители игорного бизнеса подали иски к государству с требованием вернуть уплаченные за патенты деньги

Представители игорного бизнеса в Украине подали в суд иски к государству с требованием вернуть им деньги, уплаченные за получение патентов.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН член Украинской ассоциации деятелей игорного бизнеса Ирина СМИРНОВА.

«Наши компании уже сейчас подали сотни исков против государства с претензией на возврат денег», – сказала она.

По словам И.СМИРНОВОЙ, возврат денег одному маленькому казино должен составить около 1,5 млн. грн. По приблизительным подсчетам, в целом по отрасли возврат суммы, уплаченной за патенты, составляет приблизительно 0,5 млрд. грн., причем эти средства должны вернуть местные бюджеты.

И.СМИРНОВА отметила, что субъекты игорного бизнеса имеют все законные основания требовать возврата этих денег, которые они уплатили наперед.

15 мая т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине». В тот же день премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО высказала надежду, что глава государства подпишет этот закон.

Заместитель главы Секретариата Президента – представитель Президента в Конституционном Суде и Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК 18 мая заявила, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов проанализировать все предложения, в частности, правового характера, касающиеся урегулирования ситуации с игорным бизнесом в Украине.

В то же время М.СТАВНИЙЧУК отметила, что по состоянию на 18 мая Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине», принятый Верховной Радой 15 мая т.г., не поступил на подпись Президенту Украины.

(УНИАН)