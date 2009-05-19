ВОЗ: за год можно произвести 4,9 млрд доз вакцины против гриппа A

За год можно произвести 4,9 миллиарда доз вакцины против гриппа A/H1N1, сообщает во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на предварительные данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В понедельник в Женеве открылась очередная сессия Организации, одной из главных тем которой является проблема борьбы с новым видом гриппа. В обнародованном во вторник заявлении ВОЗ говорится, что, по данным крупных фармацевтических компаний, среди которых - Sanofi, Solvay, GSK и Novartis, в неделю можно производить примерно 94,3 миллиона доз вакцины. Ранее во вторник швейцарская Novartis сообщила о том, что ее специалисты получили штаммы гриппа A/H1N1 и компания готова после разрешения ВОЗ начать производство вакцин. По данным на понедельник, 18 мая, ВОЗ подтвердила 8 тысяч 829 случаев заболевания людей гриппом A/H1N1 в 40 странах, 74 из них привели к летальному исходу. Около 95% случаев были зарегистрированы в США, Мексике и Канаде.