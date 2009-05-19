Правительство Латвии будет вынуждено уйти в отставку в начале осени

Правительство Латвии, страны экономика которой переживает самый сильный спад в ЕС, будет вынуждено уйти в отставку в начале осени, заявил во вторник РИА Новости депутат Сейма (парламента Латвии) от оппозиционной партии "За права человека в единой Латвии" (ЗаПЧЕЛ) Юрий Соколовский.

"Правительство Латвии из-за тяжелой экономической ситуации в стране вынуждено вести очень жесткую экономическую политику. Бюджеты министерствам урезаются на 40%, зарплаты бюджетников стремительно уменьшаются, тысячи людей ежедневно теряют работу. Думаю, что к началу осени экономическая ситуация в стране обострится еще сильнее, правительство не сможет контролировать ситуацию и будет вынуждено уйти в отставку", - сказал депутат. Латвия переживает самый сильный экономический спад в ЕС. ВВП страны в первом квартале этого года упал на 18%. Правительство Латвии в декабре 2008 года разработало, а парламент утвердил программу стабилизации национальной экономики, которая предусматривала повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 21%, а также сокращение расходов всех госучреждений республики на 15%. Это решение вызвало недовольство общественности, по стране прокатились акции протеста. На фоне сложной экономической ситуации в январе в Риге прошли массовые беспорядки, участники которых требовали отставки правительства и роспуска сейма. Правительство под руководством Иварса Годманиса в феврале ушло в отставку. Парламент утвердил в марте новое правительство под руководством Валдиса Домбровскиса, который заявил, что республика находится на грани банкротства. Уровень безработицы в стране в апреле превысил 11%, что является самым высоким показателем с момента обретения Латвией независимости в 1991 году. Латвия обратилась за помощью к международным финансовым структурам, которые до 2011 года предоставят стране заем в 7,5 миллиарда евро.