Анонс на 20 мая

- Президент Виктор Ющенко с рабочим визитом побывает в Турецкой Республике. Планируется, что в Стамбуле Глава государства проведет встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем І. Также Виктор Ющенко встретится с Генеральным Секретарем Организации Черноморского Экономического Сотрудничества Л.Хризантопулосом и отдельно с Генеральным Секретарем Парламентской Ассамблеи ОЧЭС А.Кудрявцевым. Также Президент Украины планирует посетить финальный матч Кубка УЕФА между командами «Шахтер» (Донецк, Украина) и «Вердер» (Бремен, ФРГ). Во время визита возможна встреча Президента Украины с Премьер-министром Турции

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- 9-30 - Антимонопольный комитет Украины совместно с проектом программы ЕС Твининг «Усиление возможности конкурентной политики и законодательства в Украине» проведут конференцию на тему: «Справедливая конкуренция - краеугольный камень свободного экономического и социального развития». Конференцию откроют председатель Представительства ЕК в Украине, посол Жозе Мануел Пинту Тейшейра и председатель подкомитета по вопросам экономической конкуренции и антимонопольной политики Комитета ВРУ по вопросам экономической политики Алексей Костусев. Также ожидается участие Чрезвычайного и Полномочного Посла Французской Республики в Украине Жака Фора, Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгерской Республики в Украине Андраша Баршоня, председателя Комитета по вопросам конкуренции Организации экономического сотрудничества и развития Фредерика Женни и др. (гостиница «Днепр», зал «Леда», ул. Крещатик, 1/2)

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10-00 - Состоится заседание Кабинета Министров Украины. Вход в Дом Правительства - с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

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10-00 - Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул.. Грушевского, 5, сессионный зал). Вход по карточкам аккредитации.

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11-00 - Пресс-конференция компании "ДАГДА" тему: "Выбор надежного банка в условиях кризиса". Участники: главный консультант проекта Виталий Шапран, партнер юридической компании "Arzinger" Анна Погребная, директор компании "ДАГДА" Ольга Носова (“Интерфакс-Украина”, ул. Рейтарская, 8/5-А).

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Банковское лобби проиграло! Украинцы массово освобождаются от кредитов!», во время которой Ассоциация экспертов медиа и права обнародует механизм, благодаря которому миллионы украинцев-заемщиков банковских кредитов смогут самостоятельно освобождаться от кредитного ига. Также будет проведен анализ выводов Комитета ВРУ по правовой политике, научно-экспертного управления ВРУ и Центра политико-правовых реформ, которые признали недопустимыми ограничения прав заемщиков, предложенные законопроектом Валерия Писаренко, главной целью которого является внедрение наказания для физических лиц, воспользовавшихся процедурой банкротства. Участники: заемщик, освободившийся от кредита, Виктор Дяченко, председатель Ассоциации экспертов медиа и права, телеведущий Олег Дейнека, руководитель Консультационного центра по вопросам банкротства Анатолий Родзинский (ул. Крещатик, 4, конференц-зал)

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14-00 - Пресс-конференция на тему: «Южный поток» - «Набукко»: 1:1?» . Приглашены: Богдан Соколовский, уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности; Михаил Гончар, директор энергетических программ Центра „Номос”; Олександр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба „Q-club”; Константин Бородин, руководитель Центра энергетических исследований ( «ИнтерМедиа консалтинг», ул. Б. Хмельницького, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»).

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14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Питание военнослужащих Вооруженных Сил Украины как фактор пиара некоторых политиков”. Участники: Ольга Глобина, первый заместитель директора департамента ресурсного обеспечения Минобороны Украины; Александр Уманец, начальник отдела департамента ресурсного обеспечения Минобороны Украины; Наталия Лобик, ген.директор предприятия „Артек-Союз”; Александр Сердюк, директор департамента предприятия „Артек-Союз”; Владимир Терещенко, управляющий предприятием общественного питания „Мезон К”; Николай Дешпетко, начальник регионального управления по Ривненсокй области предприятия „Укрпродакорд”, Иван Сикунда (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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14-30 - Компания KVYTKY UA приглашает представителей СМИ принять участие в пресс-конференции «Революция в продаже билетов на мероприятия», посвященной выходу на рынок компании KVYTKY UA, исповедующей абсолютно новый для Украины подход к реализации билетов на мероприятия . Дата: 20.05.2009, 14:30. Место: ул. Б. Васильковская, 103, Революционная сцена Дворца «Украина». Участники: Виталиус Куодис, Генеральный директор ОАО «BILIETAI LT», Литва; Александр Касинский, Директор ООО «КВЫТКЫ», Украина; Для регистрации и за дополнительной информацией обращайтесь к Зоряне Бругер по тел.: 8050.385.73.96 или e-mail: bruher@hoshvapr.com.ua . Свое участие просьба подтвердить до 18:00 19.05.2009.

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15-00 - Состоится заседание парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства (ул. Садовая, 3а, к.1034-а).В 14-45 состоится брифинг для СМИ председателя Комитета Н.Королевской . Телефон для дополнительной аккредитации: 8(067)760-98-73.

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15-00 - Пресс-конференция, посвященная 15-летию Ассоциаций «Украинский Кредитно-Банковский Союз» (УКБС) и Дню банковского работника. Участники: первый вице-президент УКБС, председатель Правления ОАО "Сведбанк" Сергей Тигипко; председатель Координационного Совета УКБС Борис Соболев; вице-президент УКБС, президент ОАО "VAB Bank" Сергей Максимов; председатель Комитета УКБС по информационной политике и взаимодействию со СМИ, председатель Правления ОАО «Агрокомбанк» Александр Новиков (“Украинские новости”, ул.Эспланадная, 20). Телефоны: 288-16-67, 284-32-42, 284-37-57.

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15-00 - Состоится брифинг на тему: «Интернет-маркетинг в Украине - 2009». Организатор - интернет-агентство «UaMaster. В мероприятии примут участие представители Google, Яндекс, Mail.ru, Одноклассники.ru, МЕТА, Begun, UAMaster и др.. (“Укринформ”, ул..Б.Хмельницкого, 8/16).

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15-00 - При участии первого заместителя председателя КГГА Ирэны Кильчицкой состоится вручение выпускных костюмов детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки. В мероприятии также примут участие депутаты Киевского горсовета Инна Новак, Алла Шлапак и Александр Пабат; модельер Михаил Воронин и директор фирмы “Снежана” Ирина Олексиенко. Ожидается участие Киевского городского председателя Л.Черновецкого (ул.. Крещатик, 36, 2-й этаж, Колонный зал).

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16-30 - Макроэкономическийо консенсус-прогноз. В этом месяце консенсус-прогноз составлен на основании прогнозных данных полутора десятков ведущих компаний и институтов, которые составляют макроэкономический прогноз Украины на постоянной основе. Их представители примут активное участие в работе круглого стола.

Результаты консенсус-прогноза будут оглашены на круглом столе, который состоится в 16:30 20 мая (среда) в пресс-центре Украинского национального информационного агентства «Укринформ» (Киев, ул. Б.Хмельницкого, 8/16).

Вопросы для обсуждения: Представление новых участников консенсус-прогноза.

Какими получились основные макроэкономические консенсус-показатели? Сравнение с мартовским и апрельским прогнозами.

Восприятие экономического кризиса украинцами — презентация социологических исследований Research & Branding Group.

Отменен ли мораторий на досрочное снятие банковских депозитов? Каковы последствия для экономики?

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18-30 - Состоится очередное заседание Центра социально-консервативной политики (Украина) на тему: «Деятельность российских и украинских благотворительных организаций».Участники: народные депутаты ВРУ - Инна Богословская и Валерий Коновалюк, глава партии Союз Левых Сил Василий Волга, этнополитолог Ирина Онищенко, руководитель Европейского института интеграции и развития Дмитрий Выдрин, председатель Украинского Союза ветеранов Афганистана Сергей Червонопиский, банкир и издатель Андрей Снегирев, президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин, вице-президент Фонда Виктора Пинчука Валерий Вакарюк, народный депутат ВРУ Леонид Грач ( «Президент Отель», ул. Госпитальная, 12). Нужна аккредитация. Телефоны: 8(044)353-77-46, 8(091)911-88-36.