Рада утвердила налоговые льготы для украинского кино

Верховная Рада Украины приняла ряд изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины относительно государственной поддержки украинского кинематографа.

Читайте такжеВ этом году три украинских фильма стали претендентами на премию "Оскар"

Как передает корреспондент УНИАН, парламентарии отдали 228 голосов (при необходимом минимуме в 226 голосов - УНИАН) за принятие в целом законопроекта №3238-д о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым вводятся льготы по налогу на добавленную стоимость для субъектов кинематографии.

Таким же количеством голосов депутаты поддержали принятие в целом законопроекта №3239 об изменениях в Таможенный кодекс о льготах по уплате ввозной пошлины при ввозе субъектами кинематографии на территорию Украины оборудования и комплектующих.

В то же время, при поддержке 228 депутатов законопроект №3240 о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно финансирования кинематографии по предложению Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета был отправлен на повторное второе чтение.

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года Верховная Рада приняла два закона - "О государственной поддержке кинематографии в Украине" и "Об Украинском культурном фонде". Проектом закона "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" расходы на кинопроизводство заложены на уровне 500 миллионов гривень, за счет которых планируется профинансировать работу над 80 фильмами.