Главное на 19 мая (вечер)

Хроника дня *** Главой СП назначена Вера Ульянченко; Ющенко прогнозирует снижение курса доллара; НБУ вчера купил на межбанке 60 млн. долл. и продал ОВГЗ на сумму 54 млн. грн.; прирост ПИИ в Украину в I кв. составил 819,5 млн. долл.; МинАП снижает прогноз урожая зерновых в 2009г.

Финансы: Ющенко прогнозирует, что курс доллара продолжит снижаться

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прогнозирует, что курс доллара продолжит снижаться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал в Виннице на совещании с представителями органов местной власти по вопросам местного и регионального развития.

По словам В.ЮЩЕНКО, об этом свидетельствует экономическая ситуация в стране, в том числе сбалансированный торговый баланс.

“Тенденция роста национальной гривни стабильная”, - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что и раньше отмечал, что гривня была «передевальвирована”.

НБУ вчера купил на межбанке 60 млн. долл. Национальный банк Украины вчера купил на межбанковском валютном рынке 60 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель группы советников главы Нацбанка Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

"Вчера мы купили 60 млн. долларов. Возвращается тенденция давно уже призабытая", - сказал В.ЛИТВИЦКИЙ.

При этом он отметил, что на сегодня можно говорить о зарождении потенциала оздоровительных процессов в экономике страны. Об этом свидетельствуют нормализация валютно-курсовой ситуации, стабилизация ситуации на межбанке, а также позитивная динамика инфляционной ситуации.

Как сообщалось, в течение нескольких месяцев на валютном рынке Украины фиксировался дефицит валюты и повышенный спрос на нее. Для удовлетворения спроса и курсовой стабилизации Национальный банк Украины продавал валюту из валютных резервов.

Минфин вчера продал ОВГЗ на сумму 54 млн. грн.

Министерство финансов Украины вчера, 18 мая, продало облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 53 млн. 946 тыс. 700 грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства, размещенном на официальном сайте Минфина.

В частности, было продано 20 тыс. облигаций на сумму 18 млн. 378 тыс. 600 грн. со сроком погашения до 28 октября 2009 г. под 20% годовых; 30 тыс. облигаций на сумму 25 млн. 761 тыс. грн. со сроком погашения до 17 февраля 2010 г. под 22% годовых; и 10 тыс. облигаций на сумму 9 млн. 807 тыс. 100 грн. со сроком погашения до 27 апреля 2011 г. под 22% годовых.

Прирост ПИИ в Украину в I квартале составил 819,5 млн. долл. Прирост прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в первом квартале 2009 года с учетом переоценок, потерь и курсовой разницы составил 819,5 млн. долл., или 24,4% показателя января-марта 2008 года. За первый квартал 2009 года нерезидентами изъят капитал в размере 70,1 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в первом квартале т.г. в экономику Украины иностранными инвесторами вложено 1 млрд. 175,5 млн. долл. прямых инвестиций, что составляет 36,2% показателя аналогичного периода 2008 года.

В комитете сообщили, что из стран ЕС поступило 684,1 млн. долл. (58,2% общего объема), из стран СНГ – 297,4 млн. долл. (25,3%), из других стран мира – 194 млн. долл. (16,5%).

В первом квартале 2009 года выросли объемы капитала из Кипра – на 158,9 млн. долл., Нидерландов – на 196,2 млн. долл., России – на 285,9 млн. долл. и Швейцарии – на 61,9 млн. долл. Указанные страны обеспечили почти 86% прироста иностранного капитала в Украину.

Прирост иностранного капитала в первом квартале 2009 года наблюдался на предприятиях, которые осуществляют финансовую деятельность, – на 284,4 млн. долл., операции с недвижимостью, аренду, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям – на 236,4 млн. долл., торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий, предметов личного потребления – на 56,4 млн. долл., а также на предприятиях промышленности – на 78,3 млн. долл.

По информации Госкомстата, общий объем прямых иностранных инвестиций, внесенных в Украину, на 1 апреля 2009 года составил 36 млрд. 526,6 млн. долл., что на 2,3% больше объемов инвестиций на начало 2009 года. В расчете на одного человека объем прямых иностранных инвестиций составляет 792,7 долл.

Инвестиции из Украины в экономику других стран в I квартале составили 8,8 млн. долл. В январе-марте текущего года из Украины в экономику других стран направлено 8,8 млн. долл. прямых инвестиций.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, объем прямых инвестиций из Украины в экономику стран мира, с учетом его переоценки, потерь и курсовой разницы, на 1 апреля 2009 г. составил 6 млрд. 225 млн. дол., в т. ч. в страны ЕС – 5 млрд. 940,8 млн. долл. (95,4% общего объема), в страны СНГ – 224,2 млн. долл. (3,6%), в другие страны мира – 60 млн. долл. (1%).

Сумма кредитов, предоставленных украинскими резидентами предприятиям прямого инвестирования, на 1 апреля 2009 года составила 123,3 млн. долл.

Общий объем прямых инвестиций в экономику других стран мира, учитывая заемный капитал, составил 6 млрд. 348,3 млн. долл.

В ходе рекапитализации акционеры "Имэксбанка" готовы передать государству не более 39% акций

Акционеры "Имэксбанка" готовы передать государству в ходе рекапитализации не более 39% акций. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте финучреждения.

"В связи со стабилизацией ситуации, достигнутой путем предоставления помощи НБУ, а также самостоятельного наращивания капитала, акционеры и правление АКБ "Имэксбанк", как и ранее, рассматривают возможным вхождение государства в капитал банка не более чем на 39%", - говорится в сообщении.

В сообщении напоминается, что в соответствии с постановлением Кабинета министров о порядке рекапитализации банков, государство становится собственником рекапитализируемых финучреждений не менее чем на 60%+1 акция; кроме того, еще 15% акционеры обязаны передать в управление государства.

«Учитывая указанные факты, на данный момент вопрос об участии государства в капитале АКБ «Имэксбанк» по-прежнему находится на стадии обсуждения», - указывается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в апреле правительство и Национальный банк Украины утвердили перечень из семи банков для рекапитализации при участи государства: банк "Надра", "Родовид Банк", банк "Финансы и Кредит", "Укргазбанк", "Укрпромбанк", "Имэксбанк" и банк "Киев".

Справка УНИАН. АКБ «Имэксбанк» (г. Одесса) основан в 1994 году.

Активы банка на 1 апреля 2009 года составили 4,844 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 3,621 млрд. грн., собственный капитал - 795,5 млн. грн., уставный капитал – 645 млн. грн.

Первый квартал 2009 года банк закончил с убытком 10,2 млн. гривен, за 2008 год получил прибыль 62,277 млн. гривен.

На 1 апреля т.г. акционерами "Имэксбанка" являлись Леонид КЛИМОВ (прямое участие – 13,4574%, опосредованное – 32,7744%), Татьяна КЛИМОВА (прямое участие – 0,226%, опосредованное – 20%).

АПК: МинАПК до конца недели снизит прогноз урожая зерновых – замминистра Министерство аграрной политики Украины намерено до конца недели уменьшить прогноз урожая зерновых в Украине в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Киеве журналистам первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН.

По словам Ю.ЛУЗАНА, заморозки в апреле и отсутствие осадков в марте негативно повлияли на посевы. «Нам удалось частично пересеять посевы, которые погибли во время заморозков. И на сегодня эти работы практически выполнены», - сказал он. По данным Ю.ЛУЗАНА, было повреждено около 300 тыс. га посевов, пересеву подлежали около 50 тыс. га.

По словам замминистра, министерство вынуждено будет пересмотреть прогноз урожая зерна в текущем году в сторону уменьшения. «На сегодня мы уточняем ситуацию. Пока не знаем, на сколько, но прогноз будет уточняться… в сторону уменьшения, по сравнению с тем, что был установлен ранее (ранее Минагрополитики прогнозировало урожай зерновых в 2009 г. в объеме 48 млн. тонн – УНИАН). Уменьшен прогноз будет в первую очередь по ячменю и пшенице, как яровой, так и озимой», - сказал Ю.ЛУЗАН. Кроме того, по его словам, также будет уменьшен прогноз урожая рапса.

«По объемам я сейчас не могу сказать, поскольку ситуация еще изучается... Я думаю, на протяжении недели прогноз будет сформирован», - добавил он.

При этом министерство еще не оценило размер убытков от заморозков. «Мы сейчас получаем из регионов данные и расчеты. Но окончательных цифр еще нет», - отметил замминистра.

Также он добавил, что в последнее время ситуация изменилась – прошли осадки почти на всей территории страны, особенно в южных и центральных областях, и состояние посевов существенно улучшились. «Это вселяет надежду, что мы в этом году получим неплохой урожай практически по всем сельхозкультурам», - отметил Ю.ЛУЗАН.

Украина потеряла 70% прогнозируемого урожая косточковых – МинАП

Украина потеряла 70% прогнозируемого урожая косточковых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Киеве журналистам первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН.

По словам Ю.ЛУЗАНА, заморозки, которые отмечались в апреле на всей территории Украины, нанесли вред садоводству и виноградарству, особенно в Херсонской, Одесской, Николаевской областях и в других регионах.

«Мы оцениваем ситуацию так, что, особенно по косточковым, мы потеряем 60, даже 70% того урожая, который ожидали», - сказал замминистра.

Как сообщал УНИАН, специалисты прогнозировали потерю 50% урожая абрикоса, персика и ягод из-за заморозков.

Банки пролонгировали 88% заявленных кредитов АПК Банки пролонгировали сельхозпроизводителям 88% заявленных к продлению кредитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Киеве журналистам первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН.

По его словам, из заявленных к пролонгации 4,2 млрд. грн. фактически продлено 3,7 млрд. грн.

Кроме того, по словам Ю.ЛУЗАНА, согласно информации региональных органов управления, на сегодня аграрии привлекли 1,5 млрд. грн. новых кредитов. При этом замминистра отметил, что эти цифры не совпадают с данными НБУ и на сегодня министерство уточняет эту информацию.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия агропромышленного комплекса привлекли в 1,5 раза больше кредитов, чем в 2007 году, – 17 млрд. 292 млн. грн.

Из общего объема привлеченных кредитов краткосрочные составили 8,215 млрд. грн., среднесрочные – 6,068 млрд. грн., долгосрочные – 3,009 млрд. грн. Из них льготные кредиты – 11 млрд. 766 млн. грн., в частности краткосрочные – 6,056 млрд. грн., среднесрочные – 4,125 млрд. грн., долгосрочные – 1,583 млрд. грн.

В то же время, в 2008 году обслуживалось 6,272 млрд. грн. переходящих кредитов.

Хлебопеки подали иск к Кабмину Всеукраинский профсоюз работников пищевой, перерабатывающей промышленности и смежных отраслей подал иск к Кабинету Министров Украины по поводу невыполнения правительством пунктов генерального соглашения, заключенного 15 апреля 2008 года между Кабинетом Министров Украины и всеукраинскими объединениями организаций работодателей и предпринимателей, всеукраинскими профсоюзами и профобъединениями.

Об этом УНИАН сообщили в профсоюзе.

Согласно сообщению, иск подан 15 апреля 2009 года в Окружной административный суд Киева. В частности, в нем отмечается, что, подписав генеральное соглашение, правительство взяло на себя обязательство обеспечивать защиту интересов отечественных товаропроизводителей. Несмотря на это, Кабинет Министров продолжал жесткую политику административного регулирования пищевой отрасли, в том числе хлебопекарной, в нарушение норм Конституции и действующих законодательных актов, создавая угрозу закрытия хлебозаводов из-за долгов и провоцируя безработицу.

По мнению профсоюза, такими антиконституционными, направленными на уничтожение хлебопекарной и пищевой отрасли в целом являются постановления Кабмина «Об утверждении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных органов городских советов относительно регулирования цен (тарифов)» (№1548 от 25 декабря 1996 г.), «О дополнении к постановлению Кабинета Министров Украины от 25 декабря 1996 г. №1548» (№845 от 20 июня 2007 г.), «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» (№276 от 26 марта 2008 г.), «Об утверждении порядка декларирования изменения оптово-отпускных цен на продовольственные товары» (№1222 от 17 октября 2007 г.), «О внесении изменений в Порядок декларирования изменения оптово-отпускных цен на продовольственные товары» (№709 от 6 августа 2008 г.).

Кроме того, 18 мая 2009 года Всеукраинский профсоюз работников пищевой, перерабатывающей промышленности и смежных отраслей направил Президенту и премьер-министру Украины обращения делегатов I съезда Всеукраинского профсоюза работников пищевой, перерабатывающей промышленности и смежных отраслей относительно обеспечения конституционных прав производителей хлеба и наемных работников предприятий хлебопекарной отрасли Украины. Съезд состоялся в Днепропетровске 15 мая 2009 года.

Делегаты съезда признали позицию правительства социально безответственной, поскольку оно до сих пор не внесло изменений в постановление Кабмина №373 от 17 апреля 2008 года, которые позволили бы включить в полную себестоимость производства хлебобулочной продукции отчисления средств на оздоровление и культурно-массовые работы. Из-за этого дети работников хлебопекарной отрасли в 2009 году лишены возможности оздоровиться в лагерях и санаториях во время летних каникул. Профсоюзы называют это дискриминацией детей по профессиональной принадлежности их родителей.

Приватизация: ВР отказалась принять Государственную программу приватизации

Верховная Рада Украины отказалась принять Государственную программу приватизации на 2008-2012 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего проекта документа в третьем чтении проголосовали лишь 212 народных депутатов из 420, зарегистрированных в сессионном зале.

Основными приоритетами проведения приватизации в 2008-2012 годах определялись оптимизация структуры государственной собственности в производственной сфере; привлечение к приватизации покупателей, имеющих долгосрочные интересы в развитии предприятий; повышение доверия покупателей к процессу приватизации и тому подобное.

В процесс приватизации в 2008-2012 годах предусматривалось включить, в первую очередь, те объекты, дальнейшее пребывание которых в государственной собственности является неэффективным и требует значительных дополнительных государственных расходов на содержание, на развитие производства, а именно: убыточные предприятия с целью проведения финансового оздоровления; мелкие пакеты акций, которые не обеспечивают осуществления государством решающего влияния на деятельность таких обществ; объекты незавершенного строительства, которые не могут быть достроены за счет государственных средств; отдельно определенные объекты, которые находятся на балансах предприятий и дальнейшее пребывание которых в государственной собственности нецелесообразно.

Проектом программы предлагалось ввести планирование процесса приватизации, упорядочить процесс формирования прогнозируемых заданий и определения объектов, приватизацию которых планируется начать.

Транспорт: «Укрзализныця» прогнозирует недополучение в 2008г. 12 млрд. грн. поступлений

«Укрзализныця» прогнозирует, что в этом году недополучит 12 млрд. грн. поступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор железнодорожной администрации Михаил КОСТЮК.

«Мы сегодня декларируем, что отрасль в этом году из-за тех условий, в которых находится экономика Украины, недополучит поступлений свыше 12 млрд. грн.», – отметил он.

По его словам, из них до 8 млрд. грн. будет недополучено из-за снижения объемов перевозок, 1 млрд. грн. – из-за курсовой разницы по возврату внешних заимствований, около 4 млрд. грн. – из-за убыточности отдельных блоков пассажирских перевозок.

Как отметил М.КОСТЮК, такая цифра прогнозируется несмотря на то, что в первом квартале ведомство получило доходы на уровне аналогичного периода прошлого года, чего удалось достичь, «благодаря взвешенной тарифной политике, которая была проведена министром летом-осенью прошлого года».

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства транспорта и связи, «Укрзализныця» в первом квартале текущего года получила 8 млн. грн. чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2008 года чистый убыток компании составил 19,9 млн. грн.

В первом квартале т.г. на железнодорожном транспорте за счет собственных средств и кредитов отечественных банков обновлено подвижного состава на сумму 158,3 млн. грн., закуплено 4 электровоза, 2 планировщика балласта, модернизировано подвижного состава на сумму 38,3 млн. грн.

За отчетный период модернизировано путей на сумму 80,1 млн. грн. На электрификацию участков, строительство и реконструкцию систем электроснабжения освоено 12,5 млн. грн. капитальных вложений.

В целом за январь-март 2009 года на предприятиях железнодорожного транспорта освоено капитальных инвестиций на сумму 439,2 млн. грн.

«Укрзализныця» в текущем году рассчитывает привлечь 4 млрд. грн. кредитов «Укрзализныця» в текущем году рассчитывает привлечь 4 млрд. грн. кредитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам гендиректор ведомства Михаил КОСТЮК.

«Для того чтобы выполнить все задачи, которые стоят перед отраслью даже в условиях кризиса, необходимо привлечение кредитного ресурса. Эта необходимость измеряется для нас в размере около 4 млрд. грн., чтобы выполнить работы по ремонту и содержанию инфраструктуры, по недопущению падения объемов приобретения подвижного состава, тягового, электрификации направлений», – отметил он.

По словам гендиректора, необходимость кредитования в размере 4 млрд. грн. заложена в финансовом плане отрасли. «И мы на сегодняшний день ведем поиск потенциального кредитора, потенциального инвестора», – отметил он.

При этом М.КОСТЮК не исключил возможности привлечения части кредитных средств от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В частности, на прошлой неделе в Лондоне гендиректор «Укрзализныци» принял участие в годовом собрании банка, на котором обсуждался вопрос привлечения инвестиций в инфраструктуру украинских железных дорог.

Как напомнил М.КОСТЮК, ЕБРР и «Укрзализныця» уже 10 лет сотрудничают и работают над несколькими проектами. «Нам пока что ЕБРР никаких гарантий относительно объемов финансирования не дал. Это банк, который сегодня финансирует исключительно проекты. Как правило, банк средства на обычное развитие не дает. Как проект для банка мы предложили приобретение подвижного состава для пассажирского движения, и в этом году запланировано приобрести около 200 пассажирских вагонов, мы продолжаем работу по приобретению грузовых вагонов», – отметил он.

По словам гендиректора ведомства, кроме того, «Укрзализныця» надеется на сотрудничество с ЕБРР в таких инфраструктурных проектах, как электрификация участков, улучшение их пропускной способности и повышение скорости движения поездов.

При этом он отметил, что главным условием банка является реформирование отрасли. «Мы провели ряд встреч на предмет дальнейшего финансирования, так как условия ЕБРР для нас очень интересны. Одним из этих требований является реформирование отрасли. И мы должны чрезвычайно серьезно и ответственно предоставить правительству на рассмотрение правила реформирования отрасли, при которых отрасль не потеряла бы свою инвестиционную привлекательность», – отметил М.КОСТЮК.

Как сообщал УНИАН, в январе 2009 года «Укрзализныця» подписала кредитное соглашение с ЕБРР на 62,5 млн. долл. для реализации проекта закупки подвижного состава для потребностей железнодорожного транспорта Украины, целью которого является приобретение современных грузовых вагонов. При этом Министерство транспорта и связи Украины заявляло, что рассчитывает к концу лета 2009 года получить также кредит ЕБРР на закупку пассажирских вагонов для «Укрзализныци».

Кроме того, «Укрзализныця» достигла предварительной договоренности с ЕБРР по финансированию модернизации направления Полтава – Бурты – Корыстовка в рамках увеличения пропускной способности железных дорог в направлении портов Черного моря. Общая стоимость проекта – 315 млн. евро с учетом строительства второго пути (из них 90 млн. евро – средства банка, 225 млн. евро – железных дорог).

Автопром: Кременчугский автосборочный завод возобновил работу ООО «Кременчугский автосборочный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.), входящий в группу компаний «АИС», в мае возобновил работу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «АИС».

В сообщении отмечается, что первыми на конвейер вернулись автомобили марки Geely. А уже в июне стартует производство двух новых моделей этой марки – рестайлинговой СК-2 и хэтчбека МК-2.

Первые три собранных образца каждой из новых моделей пройдут сертификационные испытания на соответствие нормам, действующим в Украине. А уже в конце июня начнется сборка и модели появятся во всей торгово-сервисной сети «АИС».

Хэтчбек МК-2 будет предлагаться в трех комплектациях, аналогичных седану МК. Объем двигателя хэтчбека – 1,5 л. Рестайлинговая модель CK-2 отличается от своего СК обновленными передним и задним бамперами и новой передней оптикой. Помимо внешних преобразований, изменения коснулись и интерьера салона: другая панель приборов (с четырьмя дисплеями вместо трех), иначе организована центральная консоль, появились более удобные дверные ручки и подлокотники.

Напомним, завод простаивал с начала 2009 года.

Справка УНИАН. ООО «Кременчугский автосборочный завод», входящий в состав группы компаний «АИС», осуществляет крупноузловую сборку автомобилей различных марок. Производственные площади (26 га) и развитая инфраструктура позволяют собирать 40 тыс. автомобилей в год.

2008 год предприятие завершило с чистым убытком 124,416 млн. грн., тогда как в 2007 году чистая прибыль компании составила 2,805 млн. грн.

В 2008 году завод произвел 27 474 автомобиля.

ТЭК:. Секретариат Президента обеспокоен финансовым состоянием «Нафтогаза Украины» Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил, что финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины» вызывает обеспокоенность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Б.СОКОЛОВСКИЙ сообщил во время интернет-конференции.

«Реальное финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины» печальное», - сказал он.

Он напомнил, 18 мая на совещании с руководством правительства Президент Виктор ЮЩЕНКО уделил много внимания анализу этого вопроса. По итогам совещания правительству было дано поручение в ближайшие дни внести консолидированные предложения о формировании реалистичного финансового плана «Нафтогаза Украины».

«Компания не имеет права работать в режиме наращивания миллиардных долгов, как это происходит сейчас», - уверен Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он указывает на две главные причины нынешнего состояния компании.

Во-первых, ни нынешнее, ни предыдущее правительство не осуществили надлежащих реформ в газовом секторе, что привело к системной неуплате украинскими потребителями за потребленный газ, а сама компания-поставщик еще и вынуждена компенсировать разницу между популистскими отпускными ценами и жесткими, высокими закупочными. «То есть сегодня мы фактически все еще существуем в условиях социалистической системы на газовом рынке», - прокомментировал Б.СОКОЛОВСКИЙ такую ситуацию.

Второй причиной финансовых проблем компании Уполномоченный Президента назвал «кабальные контракты от 19 января текущего года».

«Это главные факторы, которые определяют нынешнее кризисное финансовое состояние компании, которое усложняется, несмотря на активные и высокопрофессиональные, по моему мнению, действия руководства «Нафтогаза», - подытожил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Напомним, ранее Президент Украины В.ЮЩЕНКО неоднократно настаивал на пересмотре финансового плана НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, 11 марта т.г. Кабинет Министров утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» с профицитом 3,8 млрд. грн.

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что этот профицит рассчитан без учета закачки газа в хранилища в 2009 году. «Финплан с профицитом, но профицит не учитывает необходимые закачки газа в хранилища на следующий период», – сказал он.

«Киевэнерго» прогнозирует 1,1 млрд. грн. убытков из-за разницы в тарифах АК «Киевэнерго» прогнозирует 1,140 млрд. грн. убытков по итогам 2009 года из-за разницы между действующими тарифами на тепловую энергию и себестоимостью ее производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления компании Эдуард СОКОЛОВСКИЙ, выступая на коллегии Министерства топлива и энергетики.

По его словам, этот прогноз уже учитывает планируемые доходы компании после согласования Киевской городской государственной администрацией новых тарифов компании на услуги теплоснабжения, проект которых передан в мэрию столицы. В случае же сохранения действующего тарифа, отметил председатель правления, убытки компании прогнозируются на уровне 1,4 млрд. грн.

В свою очередь, первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, также выступивший на коллегии, сообщил, что, по расчетам мэрии, с учетом введения новых тарифов убытки «Киевэнерго» в 2009 году составят 800 млн. грн.

"Газпром" планирует увеличить долю на европейском газовом рынке с 25% до 30% до 2015 г.

Об этом сообщил во вторник замглавы холдинга Александр Медведев в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, добыча газа в Европе падает, поэтому "каким бы глубоким ни был кризис", спрос на российский газ будет расти. Он также выразил надежду, что работы по строительству газопровода "Северный поток"начнутся в срок, в 2010 году. "С нашей стороны всё готово. Заказано оборудование, материалы, фирмы, которые будут прокладывать газопровод", - сказал Медведев. "Газпром", кроме того, ожидает, что французская компания GDF Suez до конца лета станет акционером компании-оператора проекта газопровода "Северный поток" (Nord Steam), который предполагается проложить из России в Германию по дну Балтийского моря. "До конца лета Gaz de France войдет в проект "Северный поток", - сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов на конференции в Берлине. В настоящее время акционерами компании-оператора проекта Nord Stream AG являются российский "Газпром" - 51%, германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas - по 20%, а также нидерландская Gasunie - 9%. Nord Stream протяженностью 1220 километров пройдет по дну Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайфсвальд). Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода пропускной способностью 27,5 миллиарда кубометров газа в год намечен на 2010 год. Медведев, кроме того, сообщил, что Россия готовит заявку о включении в число приоритетных проектов Евросоюза газопровода "Южный поток". "Мы готовим заявку на включение проекта "Южный поток"в список приоритетных проектов Евросоюза, и мы не видим оснований почему эта заявка может быть отклонена", - сказал он в беседе с журналистами во вторник. "Южный поток" (South Stream) включает в себя сухопутные части газопровода по территории РФ и ряда европейских стран, а также морские газопроводы через Черное и Адриатическое моря. Пропускная способность газопровода должна составить 63 миллиарда кубометров газа в год, стоимость - 8,6 миллиарда евро.

Евро-2012: УЕФА требует от четырех украинских городов гарантий своевременной подготовки инфраструктуры к Евро-2012 - Суркис Европейский футбольный союз требует от Киева, Донецка, Львова и Харькова гарантий своевременной подготовки спортивной, гостиничной и транспортной инфраструктуры к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС, комментируя полученные копии документов УЕФА с официальной позицией по поводу дальнейшей подготовки к Евро-2012.

Так, эти города должны подтвердить соблюдение сроков строительства и финансирования стадионов и их своевременного введения в эксплуатацию.

Не позже 31 июля органы местного самоуправления Киева, Донецка и Львова и операторы аэропортов этих городов должны предоставить письменные гарантии УЕФА, в которых они подтверждают что получат, обеспечат и осуществят все необходимое финансирование для завершения строительства и реконструкции всей необходимой инфраструктуры и сооружений в аэропортах для приема любых потенциальных групповых матчей Евро-2012. Такие же гарантии и в такой же срок должны быть предоставлены от резервных аэропортов и по временным пассажирским терминалам, при необходимости их использования. От Харькова таких гарантий ожидают до 31 октября.

Власти также должны гарантировать возможность введения упрощенных процедур контроля в аэропортах на период Евро-2012 с целью увеличения пассажиропотока.

Во всех городах необходимо осуществить большой объем работ для развития общественного транспорта и введения системы управления транспортными потоками (известных как «план мобильности»). Не позже 31 октября надлежит презентовать на рассмотрение УЕФА финальный комплексный план мобильности, который должен предусматривать доставку пассажиров из аэропортов до стадиона, фан-зон и гостиниц, а также их передвижения на общественном транспорте в городах.

По поводу размещения, то власти городов и владельцы гостиниц должны предоставить УЕФА не позже 31 августа письменные гарантии того, что строительство и ремонт соответствующих гостиничных сооружений и инфраструктуры для размещения целевых групп УЕФА будет завершено до ноября 2011 года.

Кроме того, не позже 31 октября городам нужно предоставить УЕФА обоснованные планы обеспечения возможности размещения большого количества болельщиков, которое ожидается на матчах Евро-2012, как в городах, так и вокруг них, и введение легкодоступной системы бронирования номеров для болельщиков.

УЕФА также обращает внимание на высокую стоимость номеров в некоторых гостиницах Киева, Донецка и Харькова, которая не отвечает стандартам доступной инфраструктуры и сооружений. Поэтому органы власти этих городов и соответствующие туристические агентства должны приложить усилия для обеспечения необходимой поддержки и помощи в размещении целевых групп УЕФА. При этом внимание обращается на то, что все соглашения с гостиницами, которые будут задействованы для этого, должны быть заключены не позже 31 августа, основываясь на умеренном уровне цен и обоснованных условиях.

Г.СУРКИС подчеркнул, что решение всех этих вопросов находится "в плоскости органов местной власти".

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА 13 мая на заседании в Бухаресте определил города, в которых пройдут матчи финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу. В Польше городами-хозяевами определены Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск.

Среди украинских городов названы Киев, Донецк, Львов и Харьков. Вместе с тем этим городам нужно выполнить ряд требований УЕФА для окончательного утверждения их статуса на заседании Исполкома УЕФА 31 ноября.

Связь: Путин – за правовое разрешение спора между "Альфа-групп" и Telenor

Российские власти должны обеспечить правовое разрешение спора между "Альфа-групп", "Вымпелкомом" и норвежской Telenor, владеющей 29,9% акций "Вымпелкома", заявил премьер-министр РФ Владимир Путин.

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Норвегии, отвечая на вопрос об конфликте вокруг доли Telenor в"Вымпелкоме", Путин отметил, что у российского правительства в этой кампании нет никакого интереса: оно не является акционером ни "Вымпелкома", ни "Альфы", ни, тем более, Telenor, и поэтому может быть абсолютно нейтральным и независимым. "Наша задача - обеспечить работу по разрешению этого спора в правовом пространстве", - сказал Путин. "Что касается предположения, есть там какой-либо элемент коррупции, есть такое общее правило, как презумпция невиновности, поэтому ставить в публичной плоскости вопрос о коррумпированности тех или иных официальных структур в данной ситуации, не имея на то каких-либо оснований, на мой взгляд, просто некорректно", - сказал премьер. "Если такие сведения у нас появятся, мы соответствующим образом будем реагировать на это", - добавил он. Глава российского правительства подчеркнул, что власти РФ заинтересованы в том, чтобы иностранные инвесторы чувствовали себя в российской экономике комфортно, в какой бы сфере они ни работали. "Это не всегда совпадает с интересами участников экономической деятельности - как иностранных, так и отечественных. Но все должны будут подчиняться действию закона, в данном случае - закона Российской Федерации", - подчеркнул Путин. Он отметил, что на переговорах с норвежским премьер-министром обсуждалась возможность совместной работы РФ и Норвегии на рынках третьих стран в сфере энергетики. "Очень хотелось бы чтобы и в сфере телекоммуникаций тоже наши партнеры договаривались об эффективной совместной работе на рынках третьих стран, а не вставляли бы палки в колеса друг другу", - сказал Путин. "Только объединяя усилия, можно эффективно работать и добиваться больших результатов", - подчеркнул глава российского правительства. Уточнив у норвежского журналиста, какое телевидение он представляет - государственное или частное, Путин отметил, что в нефтегазовом секторе в Норвегии доля государства значительна. "И в компании Telenor государство очень сильно представлено", - сказал премьер, добавив, что у норвежских властей в этой компании блокирующий пакет акций - более 25%. Арбитражный суд Москвы 3 июня вернется к рассмотрению ходатайства норвежской Telenor о приостановке исполнительного производства по делу о взыскании с компании 1,728 миллиарда долларов в пользу "Вымпелкома". До этого, 28 апреля, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа (Тюмень) отказал Telenor в ходатайстве о приостановлении исполнения решения о взыскании с норвежской компании 1,728 миллиарда долларов. В рамках исполнительного производства судебные приставы арестовали большую часть (26,6% из 29,9%) пакета акций "Вымпелкома", принадлежащего Telenor. Под арест не попали только акции, которые норвежская компания держит в форме ADR. Если Telenor не успеет обжаловать судебное решение о взыскании в кассационной инстанции или не найдет требуемую сумму, то арестованные акции будут реализованы с торгов для обеспечения выплат. Срок, в который Telenor должна была выплатить "Вымпелкому" 1,728 миллиарда долларов, истек в начале апреля. Telenor просит столичный арбитраж приостановить исполнительное производство до тех пор, пока решение по делу о взыскании с компании не примет Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа. Исполнительное производство было начато в отношении Telenor по решению Восьмого арбитражного апелляционного суда (Омск). Суд в феврале при рассмотрении иска компании Farimex (Британские Виргинские острова, владеет 0,002% акций "Вымпелкома"в виде АДР) принял решение о взыскании с Telenor 1,728 миллиарда долларов в пользу российского оператора. Farimex обвинил Telenor в затягивании сделки по покупке "Вымпелкомом"ЗАО "Украинские радиосистемы" (УРС). По мнению истца, это повлекло за собой финансовый ущерб для российской компании. Кассационную жалобу Telenor Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа (Тюмень) будет рассматривать 26 мая. Ранее сообщалось, что биржа РТС в ответ на запрос Федеральной службы судебных приставов (ФССП) оценила одну акцию "Вымпелкома"в 117,97 доллара, а весь пакет, принадлежащий Telenor, в 1,8 миллиарда долларов.

Интернет: Хакеры взломали блог бывшего президента Польши, лауреата Нобелевской премии мира Леха Валенсы, передает корреспондент РИА Новости. Хакеры стерли все публикации экс-президента Польши, которые Валенса сам размещал на своем блоге в интернете http://www.mojageneracja.pl/1980/. "Здесь были тексты, комментарии, отсканированные документы и фотографии, как официальные, так и личные. Мы стараемся все восстановить", сказал Ярек Рыбус, пресс-секретарь GG Network. Кроме того, хакеры изменили колонку с персональными данными Леха Валенсы. Сейчас местные обозреватели ломают голову над тем, кому и зачем было нужно взламывать интернет-дневник бывшего президента.