Аптечные сети или мелкие фармацевты?

Существующая в Германии строгая регламентация аптечного дела не противоречит правовым нормам Европейского Союза. Такое решение вынес 19 мая Европейский суд в Люксембурге. Оно ставит крест на идее создания первой в Германии аптечной сети и заставит нидерландскую компанию DocMorris, торгующую лекарствами через интернет, скорректировать свои планы экспансии на немецком рынке, сообщает Немецкая волна.

"Разведка боем" из соседней Голландии В Германии аптеки должны находиться в собственности самих аптекарей, которые обязаны быть дипломированными фармацевтами. Формулируя такую правовую норму, законодатели ФРГ исходили из того, что разрешать продажу медикаментов населению следует только представителям малого бизнеса, несущим за это персональную ответственность, а не компаниям с привлекаемым капиталом, стремящихся к максимизации прибыли в интересах своих собственников.

В июле 2006 года зарегистрированная в Нидерландах, но ориентированная на немецкий рынок интернет-аптека DocMorris демонстративно нарушила этот закон. С разрешения властей земли Саар она открыла в городе Саарбрюккене свой первый филиал, руководить которым было поручено нанятому менеджеру-фармацевту.

Это была типичная "разведка боем". Основатель и председатель правления компании DocMorris, немецкий предприниматель Ральф Дэингхаус (Ralf Däinghaus), явно проверял действующий в Германии закон на прочность и совместимость с принципами Евросоюза, отстаивающего свободу предпринимательства и беспрепятственное движение капитала.

Аптекарь ценен своей независимостью

Брошенную перчатку немедленно подняли немецкие аптекари, усмотрев в случившемся опасный прецедент. Началась серия судебных процессов, кульминацией которой и стало разбирательство в высшей правовой инстанции ЕС. Европейский суд признал правомерность действующих в Германии и Италии схожих законов, целью которых является "обеспечение надежного и высококачественного снабжения населения лекарственными средствами". Страны-члены ЕС, решили судьи в Люксембурге, должны иметь право принимать меры для защиты здоровья своего населения.

Одной из таких мер, говорится в решении суда, можно считать норму, согласно которой "торговать лекарственными средствами разрешается только аптекарям, обладающим подлинной профессиональной независимостью". Нанятый менеджер-фармацевт такую независимость в полной мере не гарантирует, поскольку существует опасность, что он по требованию своего работодателя отдаст приоритет экономическим интересам, а не охране здоровья населения.

Экспансию на немецком рынке компании DocMorris, которая уже два года на 90 процентов принадлежит фирме Celesio, являющейся одним из крупнейших в Германии оптовых торговцев лекарствами, решение люксембургских судей, конечно же, не остановит. Однако ей придется отказаться от идеи создания собственной аптечной сети и сконцентрироваться на дальнейшем развитии модели сотрудничества с независимыми аптеками, которая во многом схожа с системой франчайзинга.

Экспансия по системе франчайзинга

В настоящее время уже более 150 аптек во всех 16 федеральных землях Германии работают под единым, весьма раскрученным лейблом DocMorris, хотя их владельцами являются независимые фармацевты. Благодаря совместным оптовым закупкам и координированному маркетингу это содружество самостоятельных аптек, как и конкурирующее с ним куда более крупное объединение Linda, могут предлагать безрецептурные препараты по достаточно низким ценам.

Что же касается рецептурных препаратов, то цены на них в Германии фиксированные. Это еще одна мера немецких законодателей, направленная на защиту интересов пациентов от превратностей рынка.