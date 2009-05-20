УАДИБ: запрет игорного бизнеса в Украине могла лоббировать Россия

Закон о запрете игорного бизнеса, принятый Верховной Радой Украины 15 мая, мог быть пролоббирован Российской Федерацией, считает вице-президент Украинской ассоциации деятелей игорного бизнеса Григорий ТРИПУЛЬСКИЙ.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Украинской ассоциации деятелей игорного бизнеса.

"У нас есть версия на предмет того, что принятие закона пролоббировано Россией с целью недопущения утечки денежных средств из Российской Федерации, потому что действительно достаточное количество игроков из России приезжало в Киев и проигрывало деньги", - сказал Г.ТРИПУЛЬСКИЙ.

По его словам, речь идет "приблизительно о нескольких миллиардах долларов".

По данным Украинской ассоциации деятелей игорного бизнеса, около двух лет назад в России был принят аналогичный закон, однако московские власти дали субъектам рынка 2,5 года для переформатирования игорного бизнеса. С 1 июля 2009 года в РФ вводится окончательный запрет на игорный бизнес, кроме четырех специально отобранных регионов.

"В некоторых регионах игорный бизнес продолжает дорабатывать до 1 июля, в некоторых - запрещен. Тем не менее, в регионах, где игорный бизнес запрещен, - огромное количество казино и залов игровых автоматов. Просто нет вывесок или они не светятся, но постучаться в дверь и зайти можно в любом городе", - отметил Г.ТРИПУЛЬСКИЙ.

По данным ассоциации, в настоящее время ни один проект по размещению игорных заведений в отобранных в России регионах не реализован.

"Россияне рассчитывают, что закрытие игорного бизнеса в Москве и отсутствие такового в Украине даст дополнительный стимул для освоения этой игровой зоны и для покупки земельных участков в "Азов-Сити", - считает Г.ТРИПУЛЬСКИЙ.

Как отметил вице-президент ассоциации, на сегодня около 30% игорного бизнеса "так или иначе находится в тени".

Объем этого рынка Г.ТРИПУЛЬСКИЙ оценивает приблизительно в 1 млрд. долларов.

В то же время, по его словам, легальный сектор этого рынка ежегодно перечисляет в местные и государственный бюджеты около 1,5 млрд. грн., из которых 700-800 млн. грн. - плата за патенты на столы и автоматы и такая же сумма – косвенные налоги, арендная плата, НДС и пр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины распоряжением от 7 мая приостановил действие лицензий игорных заведений на один месяц. Позже, 15 мая, парламент принял закон о запрете игорного бизнеса и участия в азартных играх. За принятие Закона «О запрещении игорного бизнеса в Украине» проголосовали 340 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.