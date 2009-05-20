Кабмин поддержит подготовку Донецка и Мариуполя к Евро-2009

Правительство Украины выполнит свои обязательства по финансированию подготовки Донецка и Мариуполя к чемпионату Европы по футболу среди юношей 2009 года, заверил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил вчера на пресс-конференции в Донецке после выездного заседания оргкомитета по подготовке Донецка и Мариуполя к Евро-2009.

«Прежде всего, хотел бы сообщить прессе, что правительство, несмотря на кризисную ситуацию, несмотря на проблемы, которые есть в государстве, которые есть в каждом городе, в том числе и в Донецке, и в Мариуполе, правительство выполняет и выполнит свои обязательства», - сказал И. ВАСЮНИК, уточнив, что обязательства касаются финансирования ряда пунктов программы подготовки городов к чемпионату.

«Это касается, в первую очередь, планового дофинансирования в ближайшие два месяца закупок медицинского оборудования для медучреждений Донецка и Мариуполя, которые будут обслуживать гостей турнира, - объяснил вице-премьер. - Это касается завершения ремонтных работ общежитий, которые принимают болельщиков, также проведения ремонта дороги «Мариуполь-Донецк» и ряда других важных моментов».

Отвечая на вопрос УНИАН, какая сумма будет в целом выделена Донецкой области на решение названных проблем, И.ВАСЮНИК сказал, что на эти цели «сегодня уже пошло более 5 млн. грн.». Он конкретизировал: «Мы уже приняли решение, и сегодня более 5 млн. грн. перечислено Донецку для общежитий и медицинского обслуживания. Все деньги, согласно государственной целевой программе (Программы подготовки к Евро – УНИАН), в этом году будут перечислены Донецку».

В то же время в ходе заседания прозвучало, что только на ремонт дороги «Донецк-Мариуполь» необходимо затратить 50 млн. грн.

Подводя итог сказанному, И.ВАСЮНИК еще раз подчеркнул важность проведения в Украине молодежного чемпионата по футболу Евро-2009, назвав его генеральной репетицией Евро-2012.

Справка УНИАН. Финальная часть Чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет Евро-2009 U-19 состоится этим летом в Украине, городами-хозяевами турнира станут Донецк и Мариуполь. Открытие чемпионата Евро-2009 намечено на 21 июля 2009 года, финальный матч и закрытие - на 2 августа 2009 года.