Стецькив: новая глава СП - “комфортный” для Ющенко человек
Ульянченко станет коммуникатором
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил на должность главы своего Секретариата Веру УЛЬЯНЧЕНКО, поскольку это “наиболее комфортная” для него кандидатура.
Об этом сегодня корреспонденту УНИАН заявил заместитель лидера фракции НУ-НС Тарас СТЕЦЬКИВ, комментируя соответствующий указ Президента.
Он напомнил, что В.УЛЬЯНЧЕНКО раньше была помощником нынешнего Президента и «знает все его прихоти и капризы».
Кроме того, Т.СТЕЦЬКИВ допустил, что на эту должность В.УЛЬЯНЧЕНКО была назначена из-за того, что другие кандидаты отказались.
Народный депутат заметил, что вряд ли назначение В.УЛЬЯНЧЕНКО связано с попыткой повысить рейтинг Виктора ЮЩЕНКО на президентских выборах. «Это сделать невозможно, но она станет определенным коммуникатором, чтобы та команда, которая осталась, не поразбегалась», - сказал он.
Также, по мнению Т.СТЕЦЬКИВА, В.УЛЬЯНЧЕНКО будет пытаться построить коммуникативную связь с другими ветвями власти и политическими силами таким образом, чтобы «после президентских выборов В.ЮЩЕНКО чувствовал себя спокойно».