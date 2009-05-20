АНОНС на 20 мая 2009 г.

Президент Виктор Ющенко с рабочим визитом побывает в Турецкой Республике, где проведет встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем І. Также Виктор Ющенко встретится с Генеральным секретарем Организации черноморского экономического сотрудничества Л.Хризантопулосом и отдельно с Генеральным секретарем Парламентской ассамблеи ОЧЭС А.Кудрявцевым.

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Антимонопольный комитет Украины совместно с проектом программы ЕС Твининг «Усиление возможности конкурентной политики и законодательства в Украине» проведут конференцию на тему: «Справедливая конкуренция - краеугольный камень свободного экономического и социального развития».

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Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады.

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Начнет работу Международная конференция «Защита прав и интересов пожилых людей в Украине - кто и как?». Участники: Семен Глузман, председатель Экспертного Совета при Минтруда; Николай Полищук, председатель Национального Совета по вопросам здравоохранения при Президенте Украины и др..

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Пресс-конференция компании "Дагда" тему: "Выбор надежного банка в условиях кризиса".

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Служба безопасности Украины передаст Национальному музею истории Украины и Культурно-художественному и музейному комплексу «Мистецький арсенал» коллекции золотых монет 18-20 века, изъятые по уголовным делам за контрабанду культурно-исторических ценностей.

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Земельный кадастр больше не принадлежит государству? Новые правила “игры”?”. Представители новосозданного профсоюза работников отрасли земельных отношений Украины (ПРОЗОУ) рассматрят вопросы: почему увольняют профессионалов - это кризисная необходимость или способ заработать? Какое будущее ожидает земельный кадастр и работников этой отрасли? Как изменения повлияют на каждого рядового украинца? Также будет сообщено о цели создания ПРОЗОУ и о запланированных массовых акциях протеста, которые начнутся 21 мая 2009 года. Участники: Дмитрий Филипчук, председатель ПРОЗОУ, Андрей Галайда, председатель первичной профсоюзной организации Хмельницкого регионального филиала Центра государственного земельного кадастра ПРОЗОУ, Виктор Кожемьяко, экс-директор Винницкого регионального филиала Центра ГЗК, Наталия Кондренко, экс-начальник Рокитнянского райотдела Киевского регионального филиала Центра ГЗК (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция на тему: «Южный поток» - «Набукко»: 1:1?». Приглашены: Богдан Соколовский, уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности; Михаил Гончар, директор энергетических программ Центра „Номос”; Олександр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба „Q-club” и др..

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Представители и сторонники ВО «Молодежь - надежда Украины» и ГК «Общественное сопротивление Украины» в рамках общественной акции протеста «За нарушение Конституции и законов Украины Черновецкого - ВОН!» проведут митинг возле Киевского горсовета с требованиями к Киевскому городскому председателю Л.Черновецкого отказаться от необоснованного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июня 2009 года и не уничтожать малый бизнес в столице.

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Состоится заседание парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. Глава комитета Н.Королевская проведет брифинг для СМИ..

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Пресс-конференция, посвященная 15-летию Ассоциаций «Украинский Кредитно-Банковский Союз» (УКБС) и Дню банковского работника..

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Состоится брифинг на тему: «Интернет-маркетинг в Украине - 2009». Организатор - интернет-агентство «UaMaster. В мероприятии примут участие представители Google, Яндекс, Mail.ru, Одноклассники.ru, МЕТА, Begun, UAMaster и др...

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Круглый стол, посвященный итогам майского макроэкономического консенсус-прогноза. Участники: Андрей Пархоменко (Concorde Capital); Ольга Гаврилина (БТА Банк); Алла Кобилянская и Виталий Кравчук (Институт экономических исследований и политических консультаций) и др. .

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