ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 мая

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Банкиров разрывают противоречия», в котором говорится, что 8 из 15 крупнейших украинских банков, опрошенных «Делом», послушались Нацбанка и отменили ограничения на досрочное снятие депозитов. Постановление НБУ, которое отменяет запрет на досрочный возврат вкладов, банкиры восприняли по-разному. В некоторых банках рекомендации Национального банка последовали практически сразу. В отдельных финучреждениях утверждали, что снять депозит раньше срока можно было и прежде…

http://delo.ua/news/106448/

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Также «Дело» подает материал «Украина «вне конкуренции», в котором пишет, что в рейтинге конкурентоспособности стран мира Украина заняла предпоследнее место. Международный институт развития менеджмента из Швейцарии (IMD-Lausanne) представил свой ежегодный рейтинг конкурентоспособности стран мира, который он составляет с 1989 года…

http://delo.ua/news/106441/

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Издание «Коммерсант» (Украина) подает материал «Горнотрудная компания», в котором пишет, что в горнорудной компании Ferrexpo разгорается конфликт между основным ее владельцем Константином Жеваго и собственниками чуть более 10% Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Вчера на собрании акционеров Ferrexpo были утверждены решения, выгодные мажоритарному собственнику, против которых уже выступили структуры Коломойского и Боголюбова. Эксперты не исключают, что уже в ближайшее время конфликт перейдет в юридическую плоскость…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1172903

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Также «Коммерсант» (Украина) в статье «Местные бюджеты недосчитаются денег» пишет, что парламент отклонил законопроект "О местных налогах и сборах", которым Кабинет министров предлагал отменить ряд неэффективных местных налогов, ввести налог на недвижимость и реформировать рыночный сбор и сбор за парковку. Решение депутатов, которые объяснили свои действия защитой бизнеса, обойдется местным бюджетам в 0,7-2 млрд гривень...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1172894

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«Экономические известия» подают материал «Заводы исключили из формулы», в котором говорится, что с сегодняшнего дня специалисты экспертно-аналитической группы (ЭАГ) при Минтопе начнут использовать новую формулу для своих расчетов розничных цен на нефтепродукты, которая сделает украинский топливный рынок более чувствительным к тенденциям мирового нефтерынка. К несчастью для отечественных автомобилистов, внедрение нового расчета приведет к более быстрому пересмотру цен на горючее в ответ на всплески котировок на мировых торговых…

http://www.eizvestia.com/state/full/4179293

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Также «Экономические известия» подают материал «Нулевые тарифы под угрозой», в котором говорится, что Национальная комиссия регулирования связи (НКРС) инициирует проведение специальной проверки тарифных планов операторов связи на предмет демпинга. Проверка нацелена, главным образом, на нулевые внутрисетевые предложения мобильщиков. Вопрос всплыл из наболевшей проблемы интерконнекта. Нули считают преградой на пути ко взаимному снижению ставок доступа на сети…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4179310

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«Газета по-киевски» в публикации «Это не гривня растет, это доллар падает» пишет, что за минувшие пять месяцев разве что исландская крона не прибавила по отношению к «зеленому». Другие обесценившиеся валюты выкарабкиваются. И в этом точно нет заслуги украинских властей…

http://mycityua.com/articles/country/2009/05/20/084218.html

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Газета «Сегодня» подает материал «Запах нечистот», в котором пишет, что коммунальщики грозятся начать отключать должникам канализацию. Издание разбирается, насколько эта угроза реальна…

http://www.segodnya.ua/blogs/bovsunovskyblog/14052140.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в публикации «Россия не конкурент» пишет, что Россия хуже подавляющего большинства крупных экономик мира переживет кризис, а восстанавливаться будет медленней…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/05/20/196345

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Издание «Известия» публикует материал «Председатель правления Альфа-Банка вошел в число победителей конкурса «Лучший банкир России», в котором пишет, что в Москве состоялась церемония награждения победителей общероссийского конкурса "Лучший банкир России-2008", традиционно организуемого экспертно-консультативным советом при председателе Счетной палаты Российской Федерации. Лучшим банкиром признан Рушан Хвесюк, председатель правления ОАО "Альфа-Банк"…

http://www.izvestia.ru/economic/article3128576/

(УНИАН)