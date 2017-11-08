LCD-телевизоры Samsung — идеальное качество от корейского гиганта

Конечно же, давно прошли времена, когда телевизор был предметом роскоши, который не каждый мог себе позволить. Более того, многие скажут, что сегодня телевизор легко можно заменить смартфоном или компьютером. Да, конечно посмотреть любимый фильм, концерт или новостной дайджест можно и в режиме онлайн, однако именно телевизор делает процесс просмотра более колоритным, семейным и приятным. Торговая марка Samsung предлагает вниманию потребителей современные, ультрафункциональные, стильные и удобные LCD-телевизоры.

Корейский гигант Самсунг известен всему миру как производитель качественных, оригинальных и неординарных смартфонов, ноутбуков и фаблетов, а также мощной бытовой техники. Вся продукция бренда подвергается процедуре сертификации качества, и как результат, показывает высший класс в плане эксплуатационных характеристик. Естественно, lcd телевизор Самсунг — тоже не исключение.

Не может не радовать ценовая политика компании: в зависимости от многих объективных параметров стоимость LCD-телевизоров варьируется в довольно гибких пределах. Так, небольшие модели с размером диагонали до 28 дюймов (к примеру, 22H5600, 22H5000) отличаются невысокими ценами, несмотря на обширный набор функций, высокие показатели яркости, контрастности, четкости и резкости. Естественно, цены на продукцию зависят не только от габаритов. Огромную роль играет наличие дополнительных опций, таких как возможность подключения к беспроводным интерфейсам, поддержка технологии Блютуз, Smart-TV (например, в моделях 49KU6650, 49K6500, 49KU6400).

Вне конкуренции по ценовому параметру, несомненно, «гиганты» от Samsung (QE65Q8C, QE65Q9F) — это телевизоры, впечатляющие не только своими размерами, но и характеристиками. Подумать только, устройство с диагональю целых 88 дюймов! Это кажется нереальным. А если в эту модель добавить современную подсветку, изогнутый экран, мощный цифровой тюнер и возможность демонстрации видеороликов в формате 3D, получается и вовсе что-то невероятное. Однако именно такие телевизоры от Samsung смело можно назвать новым рывком в индустрии. Им практически нет равных.

LCD-телевизоры Самсунг — это высокое качество, сочные изображения, завидный набор функций и инновационные идеи, воплощенные в реальность.