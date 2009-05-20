Тимошенко предлагает отправить Еханурова в отставку

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой отправить Юрия ЕХАНУРОВА в отставку с должности министра обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

«Я, как премьер-министр, пересмотрела все акты, доказательства, и могу сказать: беспрецедентное коррупционное обращение с бюджетными средствами. Это мой личный вывод, на который я имею право. Поэтому я сегодня направлю на имя Президента свое письмо, добавлю все акты, которые у нас есть, с просьбой – так, как это предусмотрено Конституцией - подать представление в ВР на увольнение министра обороны», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что одновременно намерена обратиться с соответствующим письмом об отставке Ю.ЕХАНУРОВА к депутатскому корпусу. «Я не хочу, чтобы в правительстве Украины была коррупция. Еще раз подчеркиваю, все расходы по всем министерствам будут проверены», - подчеркнула она.

Нарушения в организации питания солдат «Я не буду говорить о том, сколько переплачено армией, но в то же время я хотела бы назвать некоторые цифры. Самый яркий пример: колбаса самого низкого качества закупалась по 68,4 грн. за килограмм, в то время как колбаса лучшего качества в розничной торговле у других поставщиков стоит 36 грн.», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, для организации питания в армии мясо птицы закупалось по цене 30 грн. за килограмм, в то время как его цена на оптовом рынке не превышала 18 грн.

«Цена оптовой закупки топлива Минобороны в марте 2008 года составляла на бензин А-76 за 1 литр – 6,30 грн. при розничной цене на заправках – 4,75 грн.», - уточнила глава правительства. По ее словам, Минобороны осуществляло закупки бензина А-95 по цене 7,05 грн. за 1 литр, в то время, когда розничная цена не превышала 6 грн.

«Мы передадим все эти документы, во-первых, в профильный комитет ВР, во-вторых, мы передадим эти документы в Генеральную прокуратуру, и я лично буду отслеживать, чтобы каждая копейка была проверена, и при наличии фактов виновные были радикально наказаны, потому что моральность и духовность, которую обещали члены «помаранчевой» команды, когда шли к власти, унижены, все те обещания осквернены, дискредитированы, и все это продолжается на всех уровнях, и, к сожалению, под высшим прикрытием», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

КРУ заявляет о масштабных нарушениях в МО Главное контрольно-ревизионное управления заявляет о масштабных нарушениях Министерством обороны в земельной сфере. Об этом заявил председатель КРУ Николай СИВУЛЬСКИЙ на заседании правительства по результатам проверки правомерности решений Минобороны об изменении целевого назначения земель обороны и отказа от их использования.

«Факты нарушений, о которых шла речь на заседании правительства 22 апреля, не только подтвердились, но и оказались значительно более масштабными», - сказал Н.СИВУЛЬСКИЙ.

По его словам, Министерство обороны приняло решение об изменении целевого назначения 54 земельных участков, в том числе 53 решения были приняты с нарушением законодательства. «Только по одному участку, который передавался под создание заповедника «Поле Полтавской битвы» было решение Кабинета Министров, по всем остальным участкам решения были приняты вопреки действующему законодательству», - сообщил он.

Н.СИВУЛЬСКИЙ уточнил, что общая площадь земельных участков составляет 263 гектара, рыночная ценность которых оценивается почти в 1 млрд. грн.

Председатель КРУ подчеркнул, что во время проведения проверки рабочая группа столкнулась с отказом чиновников Министерства обороны в предоставлении документов и допуске к объектам. Ю.ТИМОШЕНКО, услышав о противодействии со стороны Министерства обороны в проведении проверки КРУ, потребовала от Н.СИВУЛЬСКОГО написать служебную записку с указанием фамилий чиновников Минобороны для дальнейшего направления материалов в Генеральную прокуратуру.

«Готовьте представление и письмо от моего имени на Генеральную прокуратуру…», - сказала премьер-министр.

В свою очередь министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ прервал Ю.ТИМОШЕНКО в то время, когда она давала соответствующие поручения Н.СИВУЛЬСКОМУ, и заметил: «Перед тем, как все это сделать, вы сначала послушайте: у ГЕОРГИЕШУ (руководитель Департамента Минобороны – УНИАН) стали требовать все документы, которые есть в Министерстве обороны. Им ответили: что конкретно вам нужно? Ему поступила команда: выбери все необходимые документы, ведь там несколько сотен тысяч документов, которые функционируют внутри Министерства обороны. Мы – специфическое министерство, поэтому я вас очень прошу! Я понимаю все ваши эмоции, вам нужно все это подать, и средства массовой информации здесь, ну воздержитесь немножко. Пусть он (Н.СИВУЛЬСКИЙ) все доложит, расскажет все, я что-то скажу в ответ, а потом будете дальше ломать вот эту комедию».

Премьер-министр в свою очередь попросила Ю.ЕХАНУРОВА воздержаться от таких резких замечаний. «Юрий Иванович, во-первых, я думаю, что комедия и ломать комедию будете вы, когда будете перед силовыми структурами отвечать, поэтому я прошу на заседании правительства слова подбирать. Я руководствуюсь исключительно фактами. И что касается чиновников, которые не предоставляют Контрольно-ревизионному управлению документы, я обращаюсь ко всем министерствам, чтобы ни у кого даже не было такого соблазна, так как и по ГЕОРГИЕШУ обязательно на мое имя служебную записку и Петр Николаевич (КРУПКО) прошу подготовить на Генеральную прокуратуру изложение этой ситуации, так как это будет в служебной записке», - поручила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мне хотелось бы, чтобы чиновники не думали, что они всесильны, и что они могут уклониться от проверки, скрывая документы», - заявила глава правительства.