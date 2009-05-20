Ехануров: материалы КРУ должна рассмотреть Генпрокуратура

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ настаивает, чтобы материалы о всех нарушениях в хозяйственной деятельности Министерства обороны, выявленные Главным контрольно-ревизионным управлением, были переданы в Генеральную прокуратуру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

Ю.ЕХАНУРОВ считает, что обнародование премьер-министром Юлий ТИМОШЕНКО результатов проверки КРУ и акцентирование на них особого внимания связано с приближением избирательной кампании по выборам Президента.

Он подчеркнул, что тема нарушений в хоздеятельности Министерства обороны стала подниматься с определенной периодичностью. При этом, по словам министра, в некоторых случаях действительно есть основания для проведения более тщательной поверки и расследования выявленных фактов, а в некоторых случаях обвинения являются безосновательными.

«Ну, одну и ту же пустышку тянуть… Ну я понимаю, что надо собрать какое-то количество материала – его и подали. Таким образом, у многих сотрудников есть желание так оценить, знаете, что это наезд. Юлия Владимировна, вы сказали, что нужно быть корректными – я говорю корректно. Спасибо за проверку, она даст нам возможность выявить многие недостатки, которые у нас есть. Мы это сделаем. Просьба передать все в прокуратуру с тем, чтобы потом те, кто проверял, - поле жизни ведь длинное, - так чтоб хотя бы в глаза посмотреть тем людям, когда они уйдут из правительственных структур, и когда мы будем встречаться как обычные граждане, где-то на улице. Таким образом, вина Министерства обороны заключается в том, что это предвыборный период, уважаемые друзья, и никуда от этого не деться. И команда, которая дана по накату, она идет… Я никогда своих предшественников не обливал грязью – я старался молчать», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании правительства были обнародованы результаты проверки ГлавКРУ хозяйственной деятельности Министерства обороны. В частности, было заявлено о выявлении масштабных нарушениях в земельной сфере, о коррупции в Министерстве обороны при организации питания солдат и закупке топлива для военной техники.

После этого Ю.ТИМОШЕНКО попросила Верховную Раду и МВД создать специальную следственную группу по фактам коррупции в Минобороны, а также предложила Президенту отправить Ю.ЕХАНУРОВА в отставку.