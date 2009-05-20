Ефремов: выборы Президента должны состояться 17 января 2010 г.

Лидеры парламентских фракций считают, что необходимо принять постановление о проведении президентских выборов 17 января 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам после заседания Согласительного совета сообщил заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

«Мы определились таким образом, что, исходя из точки зрения Конституции, это должен быть январь 2010 года», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, пока соответствующего проекта постановления нет, но соответствующее решение может быть принято уже на следующей пленарной неделе.

А.ЕФРЕМОВ также напомнил, что в ВР зарегистрированы другие два проекта постановления, что является сомнительным с юридической точки зрения.

«Я думаю, что большинство депутатов все же определятся относительно января», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада своим постановлением от 1 апреля назначила очередные выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года. Однако КС решением от 12 мая признал это постановление неконституционным.