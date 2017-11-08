Чернобыльцам разрешили вместо путевки получать денежную компенсацию

Кабинет министров Украины дал право пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы лицам получать денежную компенсацию в размере 35% прожиточного минимума вместо путевок на оздоровление.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

"Такая компенсация будет выплачиваться из расчета 35 процентов действующего на 1 января соответствующего года одного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с округлением до одной гривни)", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 1312 грн.

6 июня 2017 года Верховная Рада приняла правительственный закон «О внесении изменений в статью 48 Закона Украины" О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы "(№ 5297). Соответствующий закон вступил в силу 28 июня.

Законом вносятся изменения в статью 48 Закона «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», согласно которым восстанавливается право на получение ежегодной помощи на оздоровление для детей, потерявших в результате Чернобыльской катастрофы одного из родителей, и эвакуированных из зоны отчуждения в 1986 году.