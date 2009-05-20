ГЛАВНОЕ на 20 мая (день)

Хроника дня

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Экономика

Падение индекса производства замедлилось

Падение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) третий месяц подряд незначительно замедляется (-32% в январе в годовом измерении, -29,9% в феврале, -28,8% в марте и -28,5% в апреле). За январь-апрель ИПБО составил минус 29,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Такие расчеты Департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины обнародованы на сайте ведомства.

Среди основных причин значительного снижения экономической активности остаются существенное сжатие внешнего спроса в результате продолжения негативных тенденций в мировой экономике, падение внутреннего спроса по причине замедления роста доходов населения, сложный доступ к финансовым ресурсам и рост долговой нагрузки предприятий.

Падение промышленного производства в апреле ускорилось до минус 31,8% в годовом измерении, в основном за счет существенного сокращения производства и распределения электроэнергии, газа и воды с минус 11% в марте в годовом измерении до минус 20,3% в апреле. По оценкам Нацбанка, это временное явление, а меньшие темпы падения производства и распределения электроэнергии, газа и воды от общеэкономических темпов обусловлены увеличением доли теневой экономики с целью минимизации налоговых отчислений в условиях усиления административного давления.

В апреле сельское хозяйство осталось единственной отраслью, которая продолжала расти. По оценкам НБУ, рост за прошлый месяц составил 2,8% в годовом измерении, что обеспечило позитивный вклад в изменение ИПБО (0,3 п.п.). Позитивная динамика в сельском хозяйстве обеспечивается проведением весенне-полевых работ темпами выше прошлогодних. Ситуация в животноводстве все ухудшается - при исключении сезонного фактора количество крупного рогатого скота постоянно уменьшается в условиях снижения рентабельности при падении цен на молоко и росте цен на фуражное зерно (+63,6% за 4 месяца 2009 года).

Ускорение падения розничного товарооборота обусловило рост его отрицательного вклада в изменение ИПБО - с минус 1,1 п.п. в марте до минус 1,4 п.п. в апреле. Это свидетельствует о резком сокращении доходов и, соответственно, покупательной способности населения, росте неуверенности в будущем и снижении деловой активности в целом по стране, что может выступать индикатором последующего ухудшения экономического положения.

Как сообщал УНИАН, в начале 2009 года Государственный комитет статистики Украины в связи с переходом на международные стандарты отказался от практики публикации ежемесячных данных по расчету ВВП в пользу подачи ежеквартальных отчетов. В то же время Госкомстат ежемесячно публикует данные по динамике отдельных видов экономической деятельности.

С начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

Политика

Ефремов: выборы Президента должны состояться 17 января 2010 года

Лидеры парламентских фракций считают, что необходимо принять постановление о проведении президентских выборов 17 января 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам после заседания Согласительного совета сообщил заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

«Мы определились таким образом, что, исходя из точки зрения Конституции, это должен быть январь 2010 года», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, пока соответствующего проекта постановления нет, но соответствующее решение может быть принято уже на следующей пленарной неделе.

А.ЕФРЕМОВ также напомнил, что в ВР зарегистрированы другие два проекта постановления, что является сомнительным с юридической точки зрения.

«Я думаю, что большинство депутатов все же определятся относительно января», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада своим постановлением от 1 апреля назначила очередные выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года. Однако КС решением от 12 мая признал это постановление неконституционным.

Тимошенко предлагает отправить Еханурова в отставку

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой отправить Юрия ЕХАНУРОВА в отставку с должности министра обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

«Я, как премьер-министр, пересмотрела все акты, доказательства, и могу сказать: беспрецедентное коррупционное обращение с бюджетными средствами. Это мой личный вывод, на который я имею право. Поэтому я сегодня направлю на имя Президента свое письмо, добавлю все акты, которые у нас есть, с просьбой – так, как это предусмотрено Конституцией - подать представление в ВР на увольнение министра обороны», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что одновременно намерена обратиться с соответствующим письмом об отставке Ю.ЕХАНУРОВА к депутатскому корпусу. «Я не хочу, чтобы в правительстве Украины была коррупция. Еще раз подчеркиваю, все расходы по всем министерствам будут проверены», - подчеркнула она.

Нарушения в организации питания солдат

«Я не буду говорить о том, сколько переплачено армией, но в то же время я хотела бы назвать некоторые цифры. Самый яркий пример: колбаса самого низкого качества закупалась по 68,4 грн. за килограмм, в то время как колбаса лучшего качества в розничной торговле у других поставщиков стоит 36 грн.», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, для организации питания в армии мясо птицы закупалось по цене 30 грн. за килограмм, в то время как его цена на оптовом рынке не превышала 18 грн.

«Цена оптовой закупки топлива Минобороны в марте 2008 года составляла на бензин А-76 за 1 литр – 6,30 грн. при розничной цене на заправках – 4,75 грн.», - уточнила глава правительства. По ее словам, Минобороны осуществляло закупки бензина А-95 по цене 7,05 грн. за 1 литр, в то время, когда розничная цена не превышала 6 грн.

«Мы передадим все эти документы, во-первых, в профильный комитет ВР, во-вторых, мы передадим эти документы в Генеральную прокуратуру, и я лично буду отслеживать, чтобы каждая копейка была проверена, и при наличии фактов виновные были радикально наказаны, потому что моральность и духовность, которую обещали члены «помаранчевой» команды, когда шли к власти, унижены, все те обещания осквернены, дискредитированы, и все это продолжается на всех уровнях, и, к сожалению, под высшим прикрытием», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

КРУ заявляет о масштабных нарушениях в МО

Главное контрольно-ревизионное управления заявляет о масштабных нарушениях Министерством обороны в земельной сфере. Об этом заявил председатель КРУ Николай СИВУЛЬСКИЙ на заседании правительства по результатам проверки правомерности решений Минобороны об изменении целевого назначения земель обороны и отказа от их использования.

«Факты нарушений, о которых шла речь на заседании правительства 22 апреля, не только подтвердились, но и оказались значительно более масштабными», - сказал Н.СИВУЛЬСКИЙ.

По его словам, Министерство обороны приняло решение об изменении целевого назначения 54 земельных участков, в том числе 53 решения были приняты с нарушением законодательства. «Только по одному участку, который передавался под создание заповедника «Поле Полтавской битвы» было решение Кабинета Министров, по всем остальным участкам решения были приняты вопреки действующему законодательству», - сообщил он.

Н.СИВУЛЬСКИЙ уточнил, что общая площадь земельных участков составляет 263 гектара, рыночная ценность которых оценивается почти в 1 млрд. грн.

Председатель КРУ подчеркнул, что во время проведения проверки рабочая группа столкнулась с отказом чиновников Министерства обороны в предоставлении документов и допуске к объектам. Ю.ТИМОШЕНКО, услышав о противодействии со стороны Министерства обороны в проведении проверки КРУ, потребовала от Н.СИВУЛЬСКОГО написать служебную записку с указанием фамилий чиновников Минобороны для дальнейшего направления материалов в Генеральную прокуратуру.

«Готовьте представление и письмо от моего имени на Генеральную прокуратуру…», - сказала премьер-министр.

В свою очередь министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ прервал Ю.ТИМОШЕНКО в то время, когда она давала соответствующие поручения Н.СИВУЛЬСКОМУ, и заметил: «Перед тем, как все это сделать, вы сначала послушайте: у ГЕОРГИЕШУ (руководитель Департамента Минобороны – УНИАН) стали требовать все документы, которые есть в Министерстве обороны. Им ответили: что конкретно вам нужно? Ему поступила команда: выбери все необходимые документы, ведь там несколько сотен тысяч документов, которые функционируют внутри Министерства обороны. Мы – специфическое министерство, поэтому я вас очень прошу! Я понимаю все ваши эмоции, вам нужно все это подать, и средства массовой информации здесь, ну воздержитесь немножко. Пусть он (Н.СИВУЛЬСКИЙ) все доложит, расскажет все, я что-то скажу в ответ, а потом будете дальше ломать вот эту комедию».

Премьер-министр в свою очередь попросила Ю.ЕХАНУРОВА воздержаться от таких резких замечаний. «Юрий Иванович, во-первых, я думаю, что комедия и ломать комедию будете вы, когда будете перед силовыми структурами отвечать, поэтому я прошу на заседании правительства слова подбирать. Я руководствуюсь исключительно фактами. И что касается чиновников, которые не предоставляют Контрольно-ревизионному управлению документы, я обращаюсь ко всем министерствам, чтобы ни у кого даже не было такого соблазна, так как и по ГЕОРГИЕШУ обязательно на мое имя служебную записку и Петр Николаевич (КРУПКО) прошу подготовить на Генеральную прокуратуру изложение этой ситуации, так как это будет в служебной записке», - поручила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мне хотелось бы, чтобы чиновники не думали, что они всесильны, и что они могут уклониться от проверки, скрывая документы», - заявила глава правительства.

Ехануров: материалы КРУ должна рассмотреть Генпрокуратура

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ настаивает, чтобы материалы о всех нарушениях в хозяйственной деятельности Министерства обороны, выявленные Главным контрольно-ревизионным управлением, были переданы в Генеральную прокуратуру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

Ю.ЕХАНУРОВ считает, что обнародование премьер-министром Юлий ТИМОШЕНКО результатов проверки КРУ и акцентирование на них особого внимания связано с приближением избирательной кампании по выборам Президента.

Он подчеркнул, что тема нарушений в хоздеятельности Министерства обороны стала подниматься с определенной периодичностью. При этом, по словам министра, в некоторых случаях действительно есть основания для проведения более тщательной поверки и расследования выявленных фактов, а в некоторых случаях обвинения являются безосновательными.

«Ну, одну и ту же пустышку тянуть… Ну я понимаю, что надо собрать какое-то количество материала – его и подали. Таким образом, у многих сотрудников есть желание так оценить, знаете, что это наезд. Юлия Владимировна, вы сказали, что нужно быть корректными – я говорю корректно. Спасибо за проверку, она даст нам возможность выявить многие недостатки, которые у нас есть. Мы это сделаем. Просьба передать все в прокуратуру с тем, чтобы потом те, кто проверял, - поле жизни ведь длинное, - так чтоб хотя бы в глаза посмотреть тем людям, когда они уйдут из правительственных структур, и когда мы будем встречаться как обычные граждане, где-то на улице. Таким образом, вина Министерства обороны заключается в том, что это предвыборный период, уважаемые друзья, и никуда от этого не деться. И команда, которая дана по накату, она идет… Я никогда своих предшественников не обливал грязью – я старался молчать», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Финансы

Национальный банк Украины заменил временного администратора в «Укрпромбанке».

Об этом сказано в сообщении НБУ, обнародованном на официальном сайте регулятора.

Согласно сообщению, Нацбанк отстранил независимого эксперта Александра МАЙДАНЮКА от должности временного администратора банка. Причины отстранения не объясняются.

С 18 мая временным администратором «Укрпромбанка» назначен служащий Нацбанка – директор департамента реорганизации и прекращения деятельности банков Константин РАЕВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, НБУ ввел в "Укрпромбанке" временную администрацию 20 января 2009 г. Временным администратором назначен Александр МАЙДАНЮК.

По данным банка, его участниками являются: ООО «АВС», прямое участие – 34%, ООО «КБ Нафтовый», прямое участие – 32%, ООО «Укрпромсервис», прямое участие – 34%.

УБРР cменил состав Набсовета Украинский банк реконструкции и развития (УБРР) полностью изменил состав наблюдательного совета, в том числе исключил из него исполняющего обязанности министра финансов Украины Игоря УМАНСКОГО.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, соответствующее решение о кадровых изменениях было принято на собрании акционеров банка 15 мая т.г.

По данным банка, отозваны председатель набсовета Николай СТЕБЛИНСКИЙ, члены набсовета Михаил МАКАРОВ, Сергей ПИХ, Олег ЗАДОРОЖНИЙ и Игорь УМАНСКИЙ.

Председателем наблюдательного совета назначен Ярослав ИСАКОВ, который является генеральным директором Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения.

В состав набсовета введены Наталия САКЕВИЧ, Роман КОРЖ, Николай РУДИЙКО, Роман ДЕНИСЕНКО.

Как сообщили УНИАН в банке, также по решению набсовета с должности председателя правления Украинского банка реконструкции и развития уволен Анатолий МАЛЯРЕНКО. Исполняющим обязанности председателя правления УБРР назначен заместитель председателя правления Олег ЛАКТИОНОВ.

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины 5 марта 2009 года назначил генеральным

директором Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения Я.ИСАКОВА вместо Н.СТЕБЛИНСКОГО.

Основным акционером ОАО «Украинский банк реконструкции и развития» является Украинская государственная инновационная компания – 99,99%.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,54 грн./долл., продают – по 7,64 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара немного повысился по сравнению с 19 мая. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,45-7,60 грн./долл., по продаже – 7,57-7,70 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,16 грн./евро, продают – по 10,44 грн./евро, курсы немного повысились со вчерашнего дня. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,00-10,30 грн./евро, по продаже – в пределах 10,31-10,57 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 1,5%, по сравнению с 19 мая, и составляет в среднем 0,2220 грн./рубль, продажи – незначительно повысился - до 0,2420 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,18-0,236 грн./рубль, по продаже – 0,235-0,25 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,56 грн./долл., продают – по 7,64 грн./долл. (курс немного повысился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,20 грн./евро, продажи – 10,40 грн./евро, курс незначительно повысился со вчерашнего дня.

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 1,6%, по сравнению с 19 мая, и составляет в среднем 0,2210 грн./рубль, продажи – немного понизился – до 0,2439 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 20 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,6208, к евро – 10,373433, к российскому рублю – 0,23852.

Рынки

Кабмин намерен упростить жизнь предпринимателям

Кабинет министров Украины намерен принять ряд законодательных актов, направленных на дерегуляцию предпринимательской деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, открывая заседание правительства, заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, Госкомпредпринимательства разработал 32 проекта нормативных актов, в результате принятия которых существенно упростится ведение хозяйственной деятельности субъектами малого и среднего бизнеса.

Данные проекты планируется предварительно рассмотреть на сегодняшнем заседании правительства и окончательно утвердить на завтрашнем открытом заседании Кабинета министров при участии представителей Ассоциации малого и среднего бизнеса Украины, которое состоится в Украинском доме.

Госкомпредпринимательства внесло на сегодняшнее рассмотрение правительства ряд проектов нормативных актов, касающихся упрощения разрешительных процедур, лицензирования, таможенного контроля, контроля над деятельностью транспортных организаций. В частности, одним из проектов постановления Кабинета министров предлагается ввести временное ограничение по государственному контролю в сфере хоздеятельности на период до конца 2010 года.

«Эти решения являются первым шагом к уменьшению коррупции в вопросах, касающихся малого и среднего бизнеса, к дерегуляции, к уменьшению прав и возможностей чиновников в вопросах влияния на бизнес, и надеюсь, что этот первый шаг будет сделан успешно, и что за ним последуют все следующие шаги», - сказала премьер.

Ирак купил украинскую бумагу

Украинско-иракская коммерческая палата (УИКП) осуществила поставку первой партии газетной бумаги из Украины в Ирак.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УИКП.

Поставщиком бумаги является Жидачевский целлюлозно-бумажный комбинат (г. Жидачев, Львовская обл.). Объем поставки составляет 500 тонн в месяц, но в дальнейшем его планируется увеличивать.

Украинская бумага будет использована Ираком для изготовления печатной продукции.

«Мы видим большой потенциал в работе с украинскими поставщиками. Украинская продукция ценится в Ираке. Уже есть несколько запросов по дополнительным поставкам в Ирак из Украины строительных материалов, в том числе металла, а также сельскохозяйственной продукции», – подчеркнул президент УИКП Сами Ш.АЛИ.

В УИКП отмечают, что это первая поставка украинской бумаги в Ирак, а на этапе подписания находится еще ряд контрактов как по бумаге, так и по другим материалам. УИКП продолжает рассматривать предложения от украинских компаний относительно поставок в Ирак различной продукции украинского производства.

За рубежом работает около 4,5 миллиона украинцев

По состоянию на сегодняшний день около 4,5 миллионов трудовых мигрантов из Украины находятся за рубежом, из них 1,7 миллиона – в странах Европейского Союза.

Как сообщили УНИАН в комиссии „Справедливость и Мир” Украинской греко-католической церкви, таковыми являются результаты исследования, проведенного экспертами европейской комиссии “Caritas International”.

При этом правовой статус украинских мигрантов очень ненадежный - 60-70% не имеют разрешения на проживание или трудоустройство.

По данным Международной организации миграции (МОМ), около 15 тыс. украинок подвергаются сексуальной эксплуатации за рубежом, а около 100 тыс. человек находится в трудовом рабстве. Многие из них были завербованы для заполнения непрестижных в странах ЕС вакансий в сферах строительства, сельского хозяйства, ухода за детьми или пожилыми людьми, хозяйственных работ в частных домах, ресторанах или гостиницах.

Трудовую миграцию украинцев, по мнению экспертов, можно трактовать как “круговую миграцию”, ведь свыше 80% мигрантов намерены вернуться на родину (среди женщин, которые оставили в Украине детей, вернуться планирует 60%). Около 70% имеют в Украине семью и поддерживают контакты с родственниками на родине. 90% мигрантов считают, что их будущее – в Украине, а, следовательно, пытаются приобрести квартиры, оплатить учебу детей или даже открыть собственный бизнес.

Результаты исследования засвидетельствовали, что от миграции больше всего страдают села Западной Украины, региона, непосредственно граничащего с Европейским Союзом.

Приватизация

Главу ФГИУ будут назначать и увольнять по представлению премьера Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в статью 7 Закона Украины «О приватизации государственного имущества» (относительно урегулирования порядка увольнения председателя Фонда государственного имущества Украины).

Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон проголосовали 234 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Этими изменениями из закона исключена норма о том, что «председатель ФГИУ назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины при согласии Верховной Рады Украины».

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, эта норма противоречила Конституции Украины, поскольку к полномочиям парламента относится назначение и освобождение по представлению премьер-министра Украины председателя ФГИУ.

ФГИУ выставил на продажу Херсонский хлопчатобумажный

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 25 июня выставит на биржевые торги на Восточно-Европейской фондовой бирже 25%-ный госпакет акций ОАО «Херсонский хлопчатобумажный комбинат» (ХХБК), сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда.

Как сообщал УНИАН, Херсонский областной совет в марте этого года обратился к Кабинету министров Украины с просьбой не продавать государственный пакет в размере 25% + 1 акция ОАО «Херсонский хлопчатобумажный комбинат» (ХБК).

ТЭК

Украина увеличила добычу газа на 5%

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-апреле увеличили добычу природного газа на 5,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 7 млрд. 364,5 млн. куб. м, в т.ч. предприятиями НАК “Нафтогаз Украины” увеличен объем добычи на 3,9% – до 6 млрд. 710,1 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В апреле украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, увеличили добычу природного газа на 4,1%, по сравнению с апрелем 2008 года, до 1 млрд. 764,0 млн. куб. м, в т.ч. предприятиями НАК “Нафтогаз Украины” увеличен объем добычи на 3,6% – до 1 млрд. 607,2 млн. куб. м.

В 2008 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 1,2%, или на 0,244 млрд. куб. м, по сравнению с 2007 годом, до 21 млрд. 13,8 млн. куб. м, в т.ч. предприятиями НАК “Нафтогаз Украины” сокращен объем добычи на 0,1% – до 19 млрд. 209,9 млн. куб. м.

АПК

Аграрии привлекли почти 1,5 млрд. грн. кредитов под 16,5-39%

Процентные ставки по кредитам банков для предприятий агропромышленного комплекса составляют от 16,5% до 39% годовых.

Об этом говорится в сообщении департамента экономики и управления государственной собственностью Министерства аграрной политики (МинАП), сообщает «Аграрний тиждень».

На 7 мая 2009 года предприятия АПК привлекли 1 млрд. 484 млн. грн. кредитов, что составляет 35% от привлеченных кредитов за аналогичный период 2008 года. Из общего объема краткосрочные кредиты составляют 1,083 млрд. грн., среднесрочные – 318,8 млн. грн., долгосрочные – 81,9 млн. грн. Кредиты получили 735 предприятий.

Отмечается, что требования банков по переходным кредитам 2006-2008 гг., по которым предоставляется компенсация в 2009 году, составляют 16,6 млрд. грн., в том числе по краткосрочным – 6,6 млрд. грн., среднесрочным – 7,1 млрд., долгосрочным – 2,9 млрд. грн.

Также сообщается, что в регионы направлены средства на осуществление финансовой поддержки предприятий АПК через механизм удешевления кредитов в сумме 188,2 млн. грн. (на погашение кредиторской задолженности за 2008 год заемщикам перечислено 159 млн. грн., остаток средств – 29,2 млн. грн.).

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