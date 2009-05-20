В Украине внедряют автоматизированную систему документации

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы документообращения в административных судах».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 374 из 435 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом предлагается внести изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины и ввести автоматизированную систему документообращения в административных судах.

Как отмечается в объяснительной записке к законопроекту, основными задачами такой системы станут: объективное и беспристрастное распределение дел между судьями; предоставление физическим и юридическим лицам информации о состоянии рассмотрения дел в отношении их; централизованное хранение текстов судебных решений, постановлений и других процессуальных документов; подготовка статистических данных и др.

С внедрением этой системы, вся входная корреспонденция, в первую очередь исковые заявления, жалобы, представления и другие предусмотренные законом процессуальные документы, которые подаются в суд и могут быть предметом судебного разбирательства, в обязательном порядке будут регистрироваться в автоматизированной системе документообращения суда.

Определение судьи или коллегии судей для рассмотрения конкретного дела будет осуществляться автоматизированной системой документообращения суда во время регистрации соответствующих документов по принципу достоверности, который учитывает количество дел, находящихся на рассмотрении у судей. Дела будут распределяться независимо от специализации судей.

Проектом также предусмотрено, что после определения судьи или коллегии судей для рассмотрения конкретного дела, внесения изменений в регистрационные данные по данному делу, а также удаление этих данных из автоматизированной системы документообращения суда будет запрещено, кроме случаев, установленных законом. Такими случаями в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины могут быть: изменение состава суда в случае отвода (самоотвода) судьи, представление ходатайства или инициатива судьи о коллегиальном рассмотрении дела и пр.

Доступ к автоматизированной системе документообращения суда будет предоставляться судьям и работникам аппарата соответствующего суда в зависимости от их функциональных обязанностей.

Проектом также предусмотрено, что вопросы функционирования автоматизированной системы документообращения более детально будут урегулированы в Положении, которое будет утверждено Государственной судебной администрацией Украины.

Кроме этого, проектом предлагается предусмотреть уголовную ответственность за несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы документообращения суда. С этой целью вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины.