Инцидент с Луценко будут расследовать две комиссии?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подпишет оба постановления о создании обеих Временных следственных комиссий по расследованию инцидента с участием министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в аэропорту г. Франкфурт-на-Майне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил сам председатель ВР, ссылаясь на результаты заседания Согласительного совета.

По его словам, участники заседания так и не договорились о том, чтобы работала только одна комиссия.

«Поскольку мы не нашли согласованного решения относительно того, чтобы была одна комиссия, я информирую вас, что будет подписано решение о двух комиссиях со всеми последствиями, вытекающими из этого», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 19 мая ВР создала две Временных следственных комиссии по вопросам расследования обстоятельств инцидента с участием министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО, который произошел 4 мая 2009 года в аэропорту г. Франкфурт-на-Майне (Германия).

Первый проект постановления был внесен депутатом от БЮТ Игорем ВОРОТНЮКОМ. Председателем этой ВСК назначен депутат от БЮТ Роман ЗАБЗАЛЮК. Всего в состав комиссии вошло 9 народных депутатов.

Второй проект постановления о создании ВСК для расследования обстоятельств инцидента с участием Ю.ЛУЦЕНКО в ФРГ был внесен депутатом от Партии регионов Владиславом ЛУКЬЯНОВЫМ. Председателем этой ВСК назначен депутат от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ.