ВР должна определиться с датой выборов Президента

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН просит фракции парламента определиться с принятием решения, касающегося принятия постановления о проведении 17 января 2010 года выборов Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня во время пленарного заседания по результатам согласительного совета.

Председатель ВР заметил, что соответствующий проект постановления был обсужден в рабочем режиме на заседании согласительного совета. Он также обратился с просьбой обсудить вопрос о поручении Комитету по вопросам государственного строительства наработать изменения к закону о выборах Президента с возможным сокращением срока президентской кампании.

Кроме того, обсуждался вопрос относительно обращения в ЦИК обеспечить функционирование реестра избирателей до начала избирательной кампании.