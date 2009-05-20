Рынок быттехники и электроники в Украине сократился

Общий объем рынка бытовой техники и электроники в Украине в первом квартале 2009 года сократился на 35,1% - до 5,88 млрд. грн. Об этом говорится в исследовании компании GfK Ukraine, результаты которого опубликованы на сайте компании.

Согласно исследованию, в первом квартале 2009 года наибольшие убытки понесли сектора информационных технологий (ИТ), телекома, офисного оборудования и расходных материалов, которые продемонстрировали сокращение объемов продаж более чем на 50% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Падение объемов продаж в секторах бытовой электроники и фото составили 21,7% и 27,3%, соответственно, почти на 14% снизились объемы продаж в секторах большой и малой бытовой техники.

Наибольшее падение объема продаж (54,2%) зафиксировано на рынке офисного оборудования, что связано со значительной долей на этом рынке корпоративных продаж.

На рынке ИТ зафиксировано падение объема продаж на 51,3% в сравнении с аналогичным периодом 2008 года. По оценке авторов исследования, и здесь серьезное влияние на падение оказало снижение корпоративного спроса. Так, если в 2008 году значительный рост продаж ноутбуков перевесил падение продаж мониторов и стационарных компьютеров, что нашло отображение в общем росте сектора, то в первом квартале 2009 год продажи ноутбуков снизились на 33,6% в сравнении с аналогичным периодом 2008 года. Также снизились объемы продаж мониторов и стационарных компьютеров - на 60,5% и 64,4% соответственно.

На рынке товаров для телекоммуникаций падение объемов продаж в первом квартале 2009 года в сравнении с аналогичным периодом 2008 года составило 51,6%. При этом на рынке мобильных телефонов зафиксировано падение объемов продаж в размере 53,8%. Также понесли убытки и рынки стационарных телефонов и факсов, где падение объемов продаж составило 30,2% и 52,7% соответственно. В то же время объем продаж коммуникаторов в первом квартале 2009 года в сравнении с аналогичным периодом 2008 года вырос на 11,6%, что в значительной мере можно объяснить незначительным уровнем проникновение товара в домохозяйства.

В секторе бытовой техники в первом квартале 2009 года зафиксировано падение объема продаж в сравнении с первым кварталом 2008 года на 21,7%, при этом наибольшее падение (более 40%) зафиксировано на рынке автомобильных магнитол, камкодеров и домашних аудиосистем, на 30% упали объемы продаж телевизоров с кинескопами и плазменных телевизоров, домашних кинотеатров и др.

В сравнении с большинством товаров бытовой электроники, рынок цифровых фотокамер продемонстрировал достаточно умеренное падение в размере 27,3%. Такой уровень потребления был гарантирован относительно стабильными ценами в сравнении с другими секторами, невзирая на девальвацию национальной валюты и последующий рост цен на рынке бытовой техники и электроники.

Самое низкое падение объемов продаж в денежном выражении в первом квартале 2009 года зафиксировано на рынках крупной и мелкой бытовой техники – 13,9% и 13,5%, что было «предопределено значительным ростом средней цены в сравнении с другими секторами», - говорится в исследовании. В то же время, в штучном измерении падение продаж было соизмеримо с другими секторами.

Снижение объемов продаж трех основных товарных групп – холодильников, стиральных машин, плит и духовок составило 14,9%, 11,8% и 15,6%, соответственно. В то же время в сегменте кухонных поверхностей, морозильных камер и сушильных машин зафиксирован рост в размере 5,2%, 7,9% и 35,1%, соответственно, что связано с относительно незначительными объемами продаж за аналогичный период прошлого года.

В секторе мелкой бытовой техники также произошло значительное повышение средней цены, что привело к незначительному снижению объемов продаж в первом квартале 2009 года (13,5%). Падение было вызвано динамикой в двух основных товарных группах - пылесосов и техники для приготовления еды (минус 15,7% и 14,6% соответственно). Наибольшее снижение объемов продаж произошло на рынке фритюрниц, электрических зубных щеток, средств для бритья и эпиляторов - 45,3%, 33,9% и 24,7%, соответственно. В то же время, товарные группы с малым проникновением в домохозяйства и относительно малой средней ценой - устройства для приготовления горячих напитков, фены и машинки для стрижки, зафиксировали рост объемов продаж на 4,9%, 1,3% и 2,1%, соответственно.

Справка УНИАН. GFK TEMAX Ukraine - индекс для мониторинга рынков бытовой техники и электроники, разработанный компанией GFK Retail and Technology. Результаты основаны на исследованиях, которые проводит панель розничной торговли компании GFK Retail and Technology. Панель розничной торговли содержит данные из более чем 190 тыс. розничных торговых точек во всем мире.

Компания GFK Ukraine – украинская исследовательская компания, которая оказывает услуги по опросам и исследованиям рынков в Украине, Молдове и Беларуси. GFK Ukraine входит в международную исследовательскую сеть GFK Group, четвертую по размерам исследовательскую группу в мире. GFK Group объединяет 115 компаний в более чем 100 странах мира.