Швеция настроена на диалог с Украиной

Швеция подтверждает настроенность на конструктивный диалог с Украиной во время председательства в Европейском Союзе во второй половине этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом заявили члены делегации МИД Королевства Швеция во главе с директором Департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии Маленой МОРД во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Константином ЕЛИСЕЕВЫМ.

“Шведские дипломаты подтвердили настроенность шведской стороны на конструктивный диалог с Украиной во время председательства в ЕС, готовность поддерживать европейские устремления Украины и оказывать практическую помощь в процессе всестороннего сближения Украины с ЕС”, - отмечается в сообщении пресс-службы.

Стороны также обсудили подготовку к официальному визиту в Украину председателя парламента Королевства Швеция Пэра ВЕСТЕРБЕРГА 28-29 мая этого года.

Главной темой встречи стало обсуждение приоритетов сотрудничества между Украиной и ЕС во время председательства Королевства Швеция в Европейском Союзе.

В этом контексте особое внимание уделено вопросам миграционно-визового диалога между Украиной и ЕС, практической реализации новой внешнеполитической инициативы ЕС "Восточное партнерство", переговорного процесса относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Украинская сторона высоко оценила недавно одобренную правительством Королевства Швеция Стратегию сотрудничества с Украиной в 2009-2013 годах и выразила надежду на ее эффективную реализацию.