Проект постановления о выборах Президента 17 января 2010 года

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН зарегистрировал проект постановления “О назначении очередных выборов Президента Украины (17 января 2010 года)”.

Как передает корреспондент УНИАН, проект зарегистрирован на сайте парламента.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 мая, председатель Верховной Рады Украины В.ЛИТВИН во время согласительного совета призвал фракции парламента определиться с решением о принятии постановления о проведении 17 января 2010 года выборов Президента.