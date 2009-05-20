Курс НБУ на 21.05.09

Официальный курс НБУ на 21.05.09100 USD США – 761.6100 (20 мая – 762.0800) 100 EUR – 1042.6441 (20 мая – 1037.3433) 10 RUR – 2.3949 (20 мая – 2.3852) Учетные курсы банковских металлов на 21.05.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-70715.49 (20 мая-70225.67) 961 XAG 10 Серебро-1088.34 (20 мая-1057.77) 962 XPT 10 Платина-87432.83 (20 мая-86496.08) 964XPD10 Палладий-17745.51(20 мая-17756.46)

Официальный курс НБУ на 21.05.09 100 USD США – 761.6100 (20 мая – 762.0800) 100 EUR – 1042.6441 (20 мая – 1037.3433) 10 RUR – 2.3949 (20 мая – 2.3852) Учетные курсы банковских металлов на 21.05.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-70715.49 (20 мая-70225.67) 961 XAG 10 Серебро-1088.34 (20 мая-1057.77) 962 XPT 10 Платина-87432.83 (20 мая-86496.08) 964XPD10 Палладий-17745.51(20 мая-17756.46)

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