Главой Киевской ОГА может стать Пустовойтенко

Правительство приняло решение о назначении председателем Киевской областной государственной администрации Валерия ПУСТОВОЙТЕНКО, и направило соответствующее представление Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ.

Как отмечается в сообщении, соответствующее решение было принято на заседании правительства 20 мая единогласно. Кандидатура В.ПУСТОВОЙТЕНКО была рекомендована областным советом.

Этим же решением Кабинет министров освободил Веру УЛЬЯНЧЕНКО от должности председателя Киевской ОГА.

Как сообщал УНИАН, 19 мая 2009 г. В.ЮЩЕНКО подписал Указ об освобождении Виктора БАЛОГИ от должности главы Секретариата Президента и назначил на эту должность В.УЛЬЯНЧЕНКО, которая занимала должность председателя Киевской областной государственной администрации.