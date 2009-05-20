ГЛАВНОЕ на 20 мая (вечер)

Макроэкономика

В Украине положительное сальдо внешней торговли услугами по итогам января-марта 2009 года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 17,5% – до 1 млрд. 022,4 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, за первый квартал т.г. экспорт услуг составил 2 млрд. 074,5 млн. долл., импорт – 1 млрд. 052,1 млн. долл. По сравнению с январем-мартом 2008 года экспорт уменьшился на 20,3%, импорт – на 23%.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 196 стран мира.

Также сообщается, что наибольший удельный вес в общем объеме украинского экспорта составляли транспортные (66,6%), деловые, профессиональные и технические (13,4%) услуги.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в первом квартале 2009 года уменьшилось в 9 раз – до 419,7 млн. долл. против 3 млрд. 789,2 млн. долл. в январе-марте 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 1 млрд. 442,1 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 1 млрд. 022,4 млн. против соответственно 5 млрд. 027,9 млн. долларов и 1 млрд. 238,7 долларов в первом квартале 2008 года.

Импорт товаров и услуг в Украину в январе-марте 2009 года уменьшился до 10 млрд. 831,6 млн. долл. (в I квартале 2008 года – 20 млрд. 206,9 млн. долл.), причем импорт товаров составил 9 млрд. 779,5 млн. долл. (в I квартале 2008 года – 18 млрд. 841,4 млн. долл.), импорт услуг – 1 млрд. 052,1 млн. долл. (в I квартале 2008 года – 1 млрд. 365,5 млн. долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в первом квартале т.г. уменьшился до 10 млрд. 411,9 млн. долл. (в I квартале 2008 года – 16 млрд. 417,7 млн. долл.). При этом экспорт товаров составил 8 млн. 337,4 млн. долл. (в I квартале 2008 года – 13 млрд. 813,5 млн. долл.), экспорт услуг – 2 млрд. 074,5 млн. долл. (в I квартале 2008 года – 2 млрд. 604,2 млн. долл.).

Участники консенсус-прогноза ухудшили свои ожидания по экономическому спаду в Украине в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции представители компаний, которые приняли участие в консенсус-прогнозе, сообщили, что если по итогам марта падение реального ВВП прогнозировалось на уровне 9%, а по итогам апрельского прогноза – 10,2%, то в мае прогнозный показатель составил 11,3%.

Согласно майскому консенсус-прогнозу, по большинству показателей зафиксировано ухудшение прогнозных значений. В частности, с 11,9% до 13,4% снизился прогноз падения реального потребления, с 20% до 21% – ожидание падения реальных инвестиций.

Участники консенсус-прогноза прогнозируют снижение промышленного производства по итогам года на 17,5% (в апреле – на 16,8%). Кроме того, с 4,4% до 4,6% ВВП увеличился ожидаемый дефицит бюджета. Незначительно улучшились ожидания урожая, а также уровня безработицы. При этом более чем на 50 копеек улучшен прогноз среднегодового обменного курса – теперь аналитики ожидают, что он составит 8,40 грн./доллар.

Участники консенсус-прогноза отмечают, что остаются негативными ожидания относительно дальнейшего развития строительной отрасли Украины. Несколько улучшились ожидания развития сельского хозяйства. При этом эксперты прогнозируют спад по итогам года на уровне 5,2%. Снижение реальных доходов населения по итогам текущего года прогнозируется на уровне 15%, инфляция – 17,7%.

Справка УНИАН. Консенсус-прогноз проводится на ежемесячной основе, начиная с марта 2009 года. В подготовке майского консенсус-прогноза приняли участие 16 организаций, среди которых банки, инвестиционные компании, а также разного рода экспертные организации.

Общий фонд Государственного бюджета на 2008 год был перевыполнен за счет невозмещения налога на добавленную стоимость в сумме 14 млрд. грн., налоговых переплат на более 4 млрд. грн. и авансового платежа Национального банка Украины на 3,5 млрд. грн.

Об этом говорится в пресс-релизе по итогам коллегии Счетной палаты Украины, на которой рассматривался вопрос выполнения Госбюджета за прошлый год.

«Несмотря на перевыполнение доходной части, плановые назначения по расходам общего фонда не выполнены на 6,5 млрд. грн или 3,3%. Из 823 бюджетных программ общего фонда Государственного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, расходов на обслуживание долга и резервного фонда) лишь каждая третья выполнена в полных объемах», - говорится в сообщении Счетной палаты.

Как сообщалось, по данным Министерства финансов Украины, в 2008 году в общий фонд Госбюджета поступило 185,853 млрд. грн., что на 5,1 млрд. грн. или 2,8% больше планового показателя.

Финансовый рынок

Россия приняла решение не выделять Украине 5 млрд. долларов кредита. Об этом сообщил сегодня в интервью агентству Reuters заместитель министра финансов РФ Дмитрий ПАНКИН.

"Они обратились, и решение о предоставлении кредит не было принято… Мы проанализировали ситуацию, и мы сказали нет", - заявил Д.ПАНКИН.

В то же время он отметил, что Россия еще не приняла решение о выделении кредита Исландии, которая обратилась за помощью осенью прошлого года.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО официально обратилась к России по поводу кредита в размере 5 млрд. долл.

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ отметил, что российский кредит в размере 5 млрд. долл. - в случае подписания соответствующего соглашения между Украиной и Россией - планировалось направить на оплату за природный газ, который НАК «Нафтогаз Украины» покупает у «Газпрома».

Ряд украинских экспертов в интервью УНИАН отмечали, что высокая процентная ставка по возможному российскому кредиту приведет к увеличению стоимости обслуживания внешнего долга Украины.

Национальный банк Украины (НБУ) в ближайшие дни должен откорректировать предоставленную в понедельник, 18 мая, информацию относительно состояния капиталов банков, которые планируется рекапитализировать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

В частности, он отметил, что Нацбанк подготовил соответствующую информацию, используя различные методики подсчетов, и именно это является причиной того, что ее необходимо откорректировать.

И.УМАНСКИЙ уточнил, что будет откорректирована информация о капиталах банка, об объемах капитала, которые необходимо дополнительно внести в банки, а также график ликвидности.

АКБ «Имэксбанк» вышел из переговоров об участии государства в увеличении его уставного капитала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Имэксбанк» вышел из переговоров, а «Укргазбанк» и банк «Финансы и кредит» этих переговоров не прекращали», - сказал И.УМАНСКИЙ.

По его словам, одновременно с ведением переговоров «Укргазбанк» и банк «Финансы и кредит» готовят документы, в том числе о внесении изменений в уставы, а также документы о дополнительной эмиссии.

«Сейчас Нацбанк уточняет размеры дополнительных эмиссий в уставных капиталах этих банков. Банки вместе с Министерством финансов проводят переговоры с кредиторами. Идет достаточно мощный процесс подготовки формального принятия решений», - пояснил исполняющий обязанности министра финансов.

Кабинет Министров Украины обязал предприятия – государственные монополии согласовывать с Контрольно-ревизионным управлением (КРУ) проведение крупных финансовых операций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

«Речь идет о монополистах и только об отдельных вопросах, связанных с закупкой товаров,… где возможны злоупотребления», – сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что такое решение принято именно для того, чтобы предотвратить злоупотребления в области финансовой деятельности предприятий.

«При больших финансовых операциях необходимо будет проводить согласование с КРУ», – сказал А.ТУРЧИНОВ.

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) предлагает штрафовать финансовые учреждения за недобросовестную рекламу на сумму до 5,1 тыс. грн.

Об этом говорится в проекте Закона Украины «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Украины относительно рекламы в сфере финансовых услуг», размещенном на официальном сайте Госфинуслуг.

В частности, законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины «О рекламе» в части определения понятия рекламы финансовых услуг. Так, рекламой в сфере финансовых услуг определяется реклама о финансовом учреждении или другом лице, которое в соответствии с законом имеет право предоставлять финансовые услуги, о его деятельности, финансовых услугах, которые им предоставляются или которые планируется предоставлять.

Также предусматривается, что все рекламные материалы, которые касаются финансовых услуг, связанных с привлечением средств населения, и которые планируется распространить, подаются рекламодателем в соответствующий регуляторный орган (для банков – НБУ, для участников рынка финуслуг (кроме фондового рынка и банков) – Госфинуслуг) не позже чем за 10 рабочих дней до их распространения. При этом свое решение относительно данных материалов регулятор должен принять в течение пяти рабочих дней.

Недобросовестной рекламой в сфере финансовых услуг согласно законопроекту считается: реклама финансовых услуг, которые компания не имеет права предоставлять без получения статуса финучреждения или без лицензии на право предоставления таких финансовых услуг (если это предусмотрено законодательством); реклама финансовых услуг, предоставление которых на территории Украины запрещено; реклама в сфере финансовых услуг, связанных с привлечением средств населения, которая распространена без согласования с регулятором, запрещена решением уполномоченного лица регулятора или не изменена, как это требовалось в соответствии с решением регулятора.

Законопроектом предусмотрено, что заказ недобросовестной рекламы в сфере финуслуг влечет за собой штраф на сумму до 5,1 тыс. грн. (300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 грн.)) для финансового учреждения и 0,85-1,7 тыс. грн. (50-100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан) – для должностного лица компании.

Также указывается, что в рекламе в сфере финуслуг запрещается предоставлять информацию о будущей прибыли потребителей таких услуг.

Согласно проекту документа, контроль за соблюдением законодательства о рекламе в сфере финансовых услуг (кроме фондового рынка и банковского сектора) осуществляет Госфинуслуг.

Европейский банк реконструкции и развития предоставил "Укрэксимбанку" субординированный кредит на 250 млн. долл. сроком на 10 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского банка, обнародованном в среду.

Согласно предоставленной информации, церемония подписания соглашения о предоставлении субдолга состоялась в Лондоне во время Ежегодной встречи и бизнес форума ЕБРР.

Часть средств кредита, до 50 млн. долл., будет использована для финансирования проектов энергетической эффективности. Также предусматривается, что еще не менее 50 млн. долл. будет выделено экспортно-ориентированным компаниям Украины.

Как сообщалось, ЕБРР заявил о готовности в текущем году инвестировать в банковский сектор Украины более 500 млн. евро. В целом в 2009 году банк надеется инвестировать 1 млрд. евро по сравнению с 879 млн. евро в 2008 году.

На сегодняшнем специальном аукционе Национальный банк Украины (НБУ) продал 2,552 млн. долл. США по курсу 7,63 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно предоставленной информации, валюта реализовывалась для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц-резидентов, а также физических лиц-резидентов – субъектов предпринимательской деятельности (малый бизнес), которые обусловлены необходимостью погашения задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

В аукционе приняли участие 17 банков.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,5930/7,6215, к 12:00 сузился спрэд – 7,6110/7,6195. К закрытию ценовые уровни выросли до 7,6195/7,6280 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Нацбанк вышел на рынок (на аукционе) с ценой отсечения по валютной паре доллар-гривня 7,6300.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2387/0,2402, к 12:00 цены поднялись 0,2396/0,2404. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2397/0,2405. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,6725 (-0,1575).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3631/1,3633, а к 15:00 выросли до 1,3696/1,3698. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,3410/10,3790, к 12:00 цены ушли вверх – 10,3810/10,4005. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривня достигли уровня 10,3960/10,4180.

НБУ установилна 21 мая следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 761.6100 (на 20 мая – 762.0800)

100 EUR – 1042.6441(на 20 мая – 1037.3433)

10 RUR – 2.3949 (на 20 мая – 2.3852)

Новости ТЭК

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ расценивает активизацию действий России по проекту «Южный поток» как недружественный шаг по отношению к Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.СОКОЛОВСКИЙ сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«По моему мнению, активизацию действий Российской Федерации (по проекту «Южный поток» - УНИАН) нельзя расценивать как дружественный к украинскому народу в целом», - сказал он.

При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ выразил мнение, что наиболее оптимальный и экономически целесообразный путь транспортировки российского газа на Запад - это через газотранспортную систему Украины.

«Если решение Российской Федерации сводится к тому, чтобы лишь обойти Украину, то этот отвечает этому тезису (недружественный шаг по отношению к Украине - УНИАН)», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 18 мая министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО заявил, что Россия исключает возможность отказа от строительства газопровода «Южный поток» взамен на расширение пропускной мощности газотранспортной системы Украины.

Олег ДУБИНА вышел с больничного и с сегодняшнего приступил к выполнению обязанностей главы НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН стало известно из источников в правительстве.

Как сообщал УНИАН, О.ДУБИНА, который с конца января находился на больничном, сегодня был в Кабмине. Спускаясь с седьмого этажа, на котором расположен кабинет премьер-министра Украины, О.ДУБИНА отказался общаться с журналистами, сказав: «Никаких комментариев. Пока».

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-апреле текущего года сократилось на 14,9%, или 10 млрд. 402,8 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 59 млрд. 442,5 млн. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в апреле выработка электроэнергии сократилась на 15,9%, или 2,799 млрд. кВт/ч, по сравнению с апрелем 2008 года – до 17,588 млрд. кВт/ч.

По данным Минтопэнерго, за четыре месяца т.г. тепловые электростанции (ТЭС) сократили выработку электроэнергии на 20%, или 5 млрд. 890,8 млн. кВт/ч, – до 23 млрд. 672,8 млн. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 14,2%, или 4 млрд. 736,1 млн. кВт/ч, – до 28 млрд. 571млн. кВт/ч, блок-станции – на 13,4%, или 437,9 млн. кВт/ч, – до 2 млрд. 820,8 млн. кВт/ч.

В то же время гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС) в январе-апреле т.г. увеличили выработку электроэнергии на 17,9%, или 664,4 млн. кВт/ч, – до 4 млрд. 377,6 млн. кВт/ч.

Также, по данным Минтопэнерго, Украина в январе-апреле текущего года сократила экспорт электроэнергии на 54,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1,063 млрд. кВт/ч

В апреле т.г. экспорт электроэнергии сократился по сравнению с апрелем 2008 года на 84,6% – до 144,3 млн. кВт/ч.

В январе-апреле т.г. экспорт украинской электроэнергии в Венгрию сократился в 5,2 раза – до 218,4 млн. кВт/ч, Румынию – на 4%, до 43,1 млн. кВт/ч. По перетокам в адрес Молдовы поступило 2,2 млн. кВт/ч.

В то же время в Словакию за 4 месяца т.г. экспортировано 799,5 млн. кВт/ч, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Информация для киевлян

Депутаты Киевского городского совета планируют завтра рассмотреть вопрос о внесении изменений в ряд своих решений, принятых на скандально известной сессии 1 октября 2007 г.

Соответствующие проекты решений внесены в повестку дня завтрашней сессии Киевсовета, опубликованной на официальном веб-портале горсовета.

Согласно повестке дня, это 5 проектов, касающихся передачи земельных участков жилищным кооперативам под застройку, в частности, в Голосеевском районе на ул. Бродовской и на Столичном шоссе; в Деснянском районе на ул. Пуховской.

Также на рассмотрение депутатов вынесены протесты столичной прокуратуры, среди которых два касаются также решения упомянутой сессии 1 октября. В частности, это протест заместителя прокурора Киева от 26 мая 2008 г. на решение о передаче обществу с ограниченной ответственностью «Печерск-2006» земельных участков для строительства и эксплуатации жилищно-офисного комплекса по ул. Димитрова, 5, в Печерском районе. Также это протест от 29 мая 2008 г. на решение об изменении целевого назначения земельных участков, которые находятся в собственности и в аренде ООО «Явир-плюс» по ул. Приречной (возле залива Собачье Устье) в Оболонском районе города.

Другие протесты также касаются выделения земли в столице, в частности, разным ООО на привлекательных территориях, которые, например, граничат с заливом Собачье Устье, или расположены в центральных районах столицы.

Также в повестку дня сессии Киевсовета 21 мая внесенные вопросы о предоставлении и приватизации земельных участков. Будут вынесены 8 проектов решений относительно продажи земли в столице, один из которых касается реконструкции гостинично-офисного комплекса на бульваре Тараса Шевченко, 4 (лит. А, Г) в Шевченковском районе – это продажа земельного участка АО "СПБ-Инвест".

Кроме того, завтра депутатам Киевсовета предложат рассмотреть проекты решений о прекращении работы Центра медико-социальной и трудовой реабилитации психически больных №1 и о прекращении работы Киевской городской специализированной станции скорой психиатрической помощи.

Также среди вопросов повестки дня завтрашней сессии горсовета - утверждение Герба и Флага города Киева и присвоение поэту-песеннику Юрию РЫБЧИНСКОМУ и общественному деятелю, меценату Виктору ПИНЧУКУ звания «Почетный гражданин города Киева».

Как сообщает сегодня “Газета по-киевски”, ожидается, что на заседание сессии завтра должен прийти городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Издание отмечает, что 25 мая исполняется год со дня переизбрания Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО мэром столицы, в связи с чем оппозиционные фракции Киевсовета собирали подписи под требованием к секретарю Киевсовета Олесю ДОВГОМУ заслушать ежегодный отчет мэра о выполненной работе, как это предусмотрено законом о местном самоуправлении.

По данным газеты, в кулуарах ходят слухи, что мэр выступит перед депутатами, но не с отчетом, а просто с информацией о своем видении развития украинской столицы на ближайшие годы.

Правительство приняло решение о назначении председателем Киевской областной государственной администрации Валерия ПУСТОВОЙТЕНКО, и направило соответствующее представление Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ.

Как отмечается в сообщении, соответствующее решение было принято на заседании правительства 20 мая единогласно. Кандидатура В.ПУСТОВОЙТЕНКО была рекомендована областным советом.

Этим же решением Кабинет министров освободил Веру УЛЬЯНЧЕНКО от должности председателя Киевской ОГА.

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