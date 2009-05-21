Кабмин предложил Пустовойтенко на пост главы Киевской ОГА

Правительство внесло Президенту Украину Виктору ЮЩЕНКО два представления: об освобождении Веры УЛЬЯНЧЕНКО от должности председателя Киевской областной государственной администрации в связи с ее назначением главой Секретариата Президента, а также о назначении Валерия ПУСТОВОЙТЕНКО председателем Киевской облгосадминистрации.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил министр Кабинета министров Петр КРУПКО.

«В соответствии с законодательством, государственный служащий не может совмещать две должности. Исходя из Конституции и соответствующих законов, председатель областной госадминистрации назначается и освобождается от должности Президентом по представлению Кабинета министров. Поэтому логика правительства очевидна – правительство сначала внесло представление об освобождении УЛЬЯНЧЕНКО от должности и после этого – о назначении председателем Киевской облгосадминистрации Валерия ПУСТОВОЙТЕНКО», - сказал П.КРУПКО.

Он считает, что, несмотря на пенсионный возраст, В.ПУСТОВОЙТЕНКО способен справится с функциями и обязанностями председателя Киевской ОГА.

«Можно позавидовать его подтянутости. Говорить о возрасте таких людей, я считаю, рано, ведь у него столько знаний и опыта», - пояснил П.КРУПКО.

Он напомнил, что, в соответствии с национальным законодательством, в Украине существуют возрастные ограничения для госслужащих.

Предельный возраст пребывания на государственной службе составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Кандидатура 62-летнего В.ПУСТОВОЙТЕНКО на должность председателя Киевской ОГА была рекомендована областным советом.

Как сообщал УНИАН, 19 мая 2009 г. В.ЮЩЕНКО подписал указ об освобождении Виктора БАЛОГИ от должности главы Секретариата Президента и назначил на эту должность В.УЛЬЯНЧЕНКО, которая занимала должность председателя Киевской областной государственной администрации.