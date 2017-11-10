Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил войну мажорам и лихачам на дорогах, в рамках которой будут ужесточены правила соблюдения безопасности на дорожном транспорте. Об этом он заявил на заседании правительства в среду.

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"Люди категорически против, и я категорически против мажоров и лихачей на дорогах. Вот с ними мы должны бороться, именно против них направлены жесткие меры, которые будут обеспечивать безопасность на дорогах. Лихачам и мажорам мы сегодня должны объявить войну", - сказал премьер.