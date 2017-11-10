Гройсман объявил войну мажорам и лихачам на дорогах
14:34, 10 ноября 2017Разное
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Премьер отметил, что с лихачами на дорогах надо бороться, именно против них направлены жесткие меры, которые обеспечат безопасность на дорогах.
Гройсман объявил войну мажорам и лихачам на дорогах / фото УНИАН
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил войну мажорам и лихачам на дорогах, в рамках которой будут ужесточены правила соблюдения безопасности на дорожном транспорте. Об этом он заявил на заседании правительства в среду.
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"Люди категорически против, и я категорически против мажоров и лихачей на дорогах. Вот с ними мы должны бороться, именно против них направлены жесткие меры, которые будут обеспечивать безопасность на дорогах. Лихачам и мажорам мы сегодня должны объявить войну", - сказал премьер.
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