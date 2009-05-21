ДАЙДЖЕСТ СМИ за 21 мая

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Дефолт отступил», в котором говорится, что вероятность дефолта Украины, по оценкам инвесторов, за последние полтора месяца снизилась почти в 3 раза. С начала апреля значение кредитно-дефолтных свопов (СDS) на пятилетние еврооблигации Украины снизилось в 2,85 раза и по состоянию на 20 мая составило 1557 пунктов. На практике это значит, что если держатель украинских еврооблигаций хочет застраховаться от возможного дефолта государства Украина, то он должен заплатить за страховку 15,57% номинальной стоимости этих евробондов. Эксперты объясняют эту тенденцию стабилизацией ситуации на внешних финансовых рынках, а также некоторыми внутренними факторами — укреплением курса гривни и прогрессом в сотрудничестве с МВФ…

http://delo.ua/news/106533/

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Также «Дело» подает материал «Нефтетрейдеры переоценили бензин», в котором пишет, что вчера цена бензина на большинстве АЗС во второй половине дня выросла на 30 копеек. В правительстве утверждают, что такое резкое повышение цен необоснованно. Чиновники уверены — налицо сговор основных нефтетрейдеров…

http://delo.ua/news/106530/

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«Дело» также подает материал «Производители жмут на тормоз», в котором пишет, что в апреле украинские автопроизводители сократили выпуск легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов в 8,6 раза по сравнению с апрелем прошлого года. Апрель этого года они закончили с показателем около 5 тысяч авто, в то время как в четвертом месяце прошлого года было выпущено более 43 тысяч единиц транспортной техники. В целом производство транспортных средств в Украине в апреле сократилось на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года…

http://delo.ua/news/106529/

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Издание «Коммерсант» (Украина) публикует материал «Хлеб-масло», в котором пишет, что Украина оказалась в зависимости от поставок сливочного масла из Белоруссии. В I квартале объем его импорта в 103 раза превысил показатель поставок за аналогичный период прошлого года. Это привело к тому, что украинские «молочники» снизили закупки молока. Если тенденция сохранится, в следующем году Украина будет вынуждена начать импорт других молочных продуктов из Белоруссии…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1173416

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Также «Коммерсант» (Украина) в публикации «Вадим Пушкарев: должник должен платить, и он заплатит» подает интервью председателя правления ВТБ Банка Вадима Пушкарева, который рассказал изданию о ситуации с взысканием задолженности по кредитам…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1173407

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«Экономические известия» публикуют материал «Банкиров ударит капиталом», в котором говорится, что Национальный банк опубликовал данные об объемах резервов, сформированных банками под возможные потери по финансовым операциям. По мнению экспертов, банковская подушка безопасности в семь раз ниже реально необходимых резервов для списания существующей на сегодня проблемной задолженности…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4179311

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Также «Экономические известия» в материале «Днепрэнерго» вновь поссорит Тимошенко и Ахметова» пишет, что Рада отклонила госпрограмму приватизации на 2008-2012 гг., которая, как считают ее авторы, должна способствовать ликвидации злоупотреблений при продаже госпредприятий. Среди планируемых к приватизации - «Днепрэнерго». Оппоненты Юлии Тимошенко считают, что премьер, чтобы заручиться поддержкой Рината Ахметова, в канун президентской кампании «отдала ему на откуп это предприятие. Но этот союз крайне уязвим, поскольку зависит от политических договоренностей БЮТ и ПР, а политические интересы этих сил зачастую противоречивы. Поэтому в итоге дружбе Юлии Тимошенко и Рината Ахметова придет конец…

http://www.eizvestia.com/state/full/4179315

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«Газета по-киевски» в публикации «В магазинах Черновецкого дороже, чем на рынке» пишет, что коммунальное предприятие "Домашний магазин" - это некая социальная сеть торговых точек, товары в которых должны продаваться с минимальной наценкой. Издание выясняет ситуацию…

http://narod.mycityua.com/articles/2009/05/20/115140.html

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Газета «Сегодня» подает материал «Жена мэра Киева Алина Айвазова: «Свой день рождения я отмечаю с Шэрон Стоун». Накануне своего 54-летия супруга киевского градоначальника рассказала изданию, что ей снятся вещие сны, и как она плакала из-за мороженого…

http://www.segodnya.ua/interview/14052546.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в публикации «Давай или плати» пишет о том, что свыше 1,24 млрд долл. — во столько обошлась задержка с запуском первого в России завода по сжижению газа на «Сахалине-2», который с помпой открывал в феврале этого года президент Дмитрий Медведев…

http://www.vedomosti.ru/

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Издание «Известия» публикует материал «Европу поставят перед энергореформой», в котором пишет, что сегодня в Хабаровске начнется саммит Россия-Евросоюз, главная интрига которого - что скажут европейцы по поводу российской идеи энергореформы. Речь идет о создании новой системы обеспечения бесперебойных поставок любых видов энергоресурсов - от электричества до ядерного топлива. Накануне саммита с трибуны берлинской конференции "Энергетический диалог Россия-ЕС: газовый аспект" европейские чиновники и бизнесмены подали РФ хороший знак…

http://www.izvestia.ru/economic/article3128659/

(УНИАН)