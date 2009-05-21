Британия лидирует в Европе по числу заболевших гриппом А

Еще два случая заболевания гриппом А/H1N1/ зафиксированы накануне в Великобритании. Общее число больных в стране достигло 109 и по этому показателю Соединенное Королевство обошло Испанию, где на данный момент выявлено 103 больных.

По данным британского Управления здравоохранения, оба случая заболевания - у ребенка и взрослого отмечены в Лондоне. До настоящего времени в королевстве не было ни одного летального исхода, отмечает ИТАР-ТАСС.

Больше больных, чем в Британии, зафиксировано в Мексике /где появился новый грипп/, в США, Канаде и Японии.

На сегодняшний день, по данным Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/, зарегистрированы более 10 тыс. заболевших в 41 стране мира, 80 из них умерли.