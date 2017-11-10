Отток капитала из России вырос почти втрое

Чистый отток капитала из России по итогам января-октября 2017 года вырос в 2,8 раза в годовом выражении и, по предварительной оценке, составил $23,8 млрд, следует из сообщения Центробанка страны, пишет RNS.

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«Чистый вывоз капитала частным сектором, по предварительной оценке, Банка России, составил $23,8 млрд ($8,6 млрд в январе-октябре 2016 года)», — говорится в сообщении регулятора.

ЦБ указывает, что основной вклад в чистый отток капитала был внесен операциями банков, связанными с возросшим нетто-погашением внешних обязательств.

«В то же время трансграничные операции прочих секторов, в отличие от предыдущих двух лет, были в целом достаточно сбалансированы», — отмечает регулятор.