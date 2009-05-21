Жена Черновецкого уверена, что ее муж станет Президентом

Жена Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО Алина АЙВАЗОВА уверена, что ее муж станет Президентом Украины.

Об этом она заявила в интервью газете "Сегодня" от 21 мая (№ 104 (3237)).

"Сейчас только начало Лени (ЧЕРНОВЕЦКОГО - УНИАН) в политике, мой муж станет Президентом", - сказала А.АЙВАЗОВА. Уверенность в этом она пояснила следующим: "У меня был месседж от Бога - с Леней в Украину придет спасение".

В тоже время жена столичного мэра заверила, что сама в политику идти не собирается. "...В политику не хочу, а то начну говорить правду, а это чревато. Но увидите, я еще стану первой леди страны", - сказала она.