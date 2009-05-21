Условия для бизнеса после выборов 2004 года не улучшились

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО признает, что после президентских выборов 2004 года условия ведения бизнеса в Украине не улучшились.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня во время расширенного заседания правительства по вопросам развития предпринимательства.

«Мы должны признать, что 4,5 года с момента последних президентских выборов также существенно не улучшили ведение бизнеса. К сожалению, политические и другие проблемы, с которыми жила и живет страна, не дают возможности развернуть на полную мощность те политические арсеналы, которые должна иметь власть – большинство в парламенте, совместная работа органов власти, сбалансированная и скоординированная работа с Национальным банком, - все это является усложняющим фактором», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В тоже время премьер-министр подчеркнула, что правительство, несмотря на кризис, стремится находить новые и неординарные пути решения проблем.

Ю.ТИМОШЕНКО считает ошибочной политику недиверсификации экспорта. По ее словам, в Украине с момента провозглашения независимости не расширилось количество экспортно-ориентированных отраслей. «Диверсификации не произошло. За 18 лет у нас так и осталось три ключевые экспортно-ориентированных отрасли, которые приносят 80% валюты в страну – это металлургия, химические удобрения и зерно», - пояснила она.