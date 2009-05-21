Анонс на 21 мая
Расширенное заседание Кабмина при участии представителей бизнеса.Заседание Общественной коллегии при ГНА Украины.Пресс-конференция по итогам собрания акционеров «Проминвестбанка».
Расширенное заседание Кабмина при участии представителей бизнеса.
Профсоюз работников отрасли земельных отношений Украины (ПРОЗОУ) проведет акции протеста под стенами Государственного комитета по земельным ресурсам.
Пресс-конференция на тему: “Война за землю или война на украинской земле?”. Речь пойдет об острой ситуации, сложившейся с земельными вопросами на территории Киевской области.
Пленарное заседание Верховной Рады Украины.
Пленарное заседание ІІІ сессии Киевского городского совета VI созыва.
Начнет работу двухдневный Международный Форум бизнес-возможностей.
Пресс-конференция на тему: "Европейские эксперты о предпосылках трудовой миграции из Украины".
Пресс-конференция Госкомзема.
Пресс-конференция члена Президиума Единого Центра Виктора Балоги.
В УНИАН состоится пресс-конференция, в рамках которой будут представлены результаты проекта «Рейтинг ВУЗов «Компас-2009», инициированного Компанией «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) при поддержке Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».
Годовое собрание сети Глобального договора ООН. Тема: «Глобальный договор: 3 года в регионе. Достижения, вызовы, перспективы».
Заседание Общественной коллегии при ГНА Украины.
В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Украинская инквизиция: как налоговая выбивает несуществующие налоги из бизнеса».
Пресс-конференция по итогам собрания акционеров «Проминвестбанка».
Телеконференция, посвященная обзору последних изменений в политической ситуации в Украине.
Официальный прием по случаю избрания президента Всемирной Ассоциации Юристов.
В г. Алушта состоится пресс-конференция президента АФЗУ Ивана Томича и председателя Ассоциации фермеров АР Крым Сергея Тур по итогам работы выездного заседания Совета АФЗУ.
(УНИАН)