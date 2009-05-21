Анонс на 21 мая

Расширенное заседание Кабмина при участии представителей бизнеса.

Профсоюз работников отрасли земельных отношений Украины (ПРОЗОУ) проведет акции протеста под стенами Государственного комитета по земельным ресурсам.

Пресс-конференция на тему: “Война за землю или война на украинской земле?”. Речь пойдет об острой ситуации, сложившейся с земельными вопросами на территории Киевской области.

Пленарное заседание Верховной Рады Украины.

Пленарное заседание ІІІ сессии Киевского городского совета VI созыва.

Начнет работу двухдневный Международный Форум бизнес-возможностей.

Пресс-конференция на тему: "Европейские эксперты о предпосылках трудовой миграции из Украины".

Пресс-конференция Госкомзема.

Пресс-конференция члена Президиума Единого Центра Виктора Балоги.

В УНИАН состоится пресс-конференция, в рамках которой будут представлены результаты проекта «Рейтинг ВУЗов «Компас-2009», инициированного Компанией «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) при поддержке Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».

Годовое собрание сети Глобального договора ООН. Тема: «Глобальный договор: 3 года в регионе. Достижения, вызовы, перспективы».

Заседание Общественной коллегии при ГНА Украины.

В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Украинская инквизиция: как налоговая выбивает несуществующие налоги из бизнеса».

Пресс-конференция по итогам собрания акционеров «Проминвестбанка».

Телеконференция, посвященная обзору последних изменений в политической ситуации в Украине.

Официальный прием по случаю избрания президента Всемирной Ассоциации Юристов.

В г. Алушта состоится пресс-конференция президента АФЗУ Ивана Томича и председателя Ассоциации фермеров АР Крым Сергея Тур по итогам работы выездного заседания Совета АФЗУ.

(УНИАН)