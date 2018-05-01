Баланс недели: шаг к большой приватизации, усиление контроля госзакупок и замедление инфляции

Разговоры о необходимости обновления приватизационного законодательства для эффективной продажи госактивов идут уже несколько лет, однако в последние недели чиновники усилили пропагандистскую кампанию по ускорению рассмотрения соответствующих законов в Верховной Раде. В прошедший четверг парламент, наконец-то, одобрил в первом чтении разработанный правительством законопроект, предусматривающий прозрачную процедуру продажи госактивов.

Накануне голосования премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что прозрачная процедура приватизации позволит продать около 1 тысячи госпредприятий эффективным собственникам, которые смогут модернизировать производство и создать рабочие места.

«Большинство госпредприятий в Украине, к сожалению, являются убыточными. Только за 2016 год убыток 89 из 100 крупнейших госпредприятий составил 9,5 млрд грн. То есть в карманах чиновников ежеминутно исчезало около трех средних зарплат украинцев», - отметил Гройсман.

Необходимость масштабной продажи Украиной госактивов поддерживается не только главой правительства, но и, как выяснилось, большинством парламента, многими экспертами и международными партнерами. Ведь в стране насчитывается 3,5 тысячи государственных предприятий - огромная цифра. До таких показателей далеко даже немногим оставшимся на земле коммунистическим странам, проведшим приватизацию десятки лет назад, не говоря уж о ближайших соседях Украины. Более того, даже для крупнейших международных инвестиционных компаний портфель из 3,5 тысячи предприятий - заоблачная цифра. Стоит признать, что большая часть из перечня госпредприятий фактически не ведет хозяйственную деятельность, лишь отягощая центральный, либо местные бюджеты. Даже 100 крупнейших госкомпаний практически всю историю независимости Украины генерировали лишь убытки. Действительно прибыльным активом является «Нафтогаз», но только в последние годы за счет приведения тарифов на газ к рыночному уровню и корпоратизации. По большому счету государственный сектор экономики финансируется за счет налогоплательщиков, которые покрывают убытки госкомпаний, полученные из-за коррупции, неэффективного управления и политически мотивированных решений.

Фактически с момента продажи «Криворожстали» в 2005 году с молотка не ушел ни один значимый государственный актив. Мы не будем считать действенной непрозрачную приватизацию национального телекоммуникационного оператора «Укртелекома» семь лет назад.

Правительство и Фонд госимущества несколько раз пытались начать масштабную приватизацию с продажи простаивающего Одесского припортового завода. Эти попытки выявили две проблемы: абсолютную неподготовленность украинского приватизационного законодательства к современным реалиям и то, что потенциальные инвесторы не горят желанием оплачивать 270 млн долл. долга предприятия перед компанией Дмитрия Фирташа. Да еще и платить установленный правительством минимальный ценник в 500 млн долл.

В этих условиях Кабинет министров вышел с инициативой о принятии нового приватизационного закона, который и был поддержан Радой в первом чтении на уходящей неделе.

Документ предусматривает регулирование приватизации одним законом вместо семи, как это было ранее. При этом вместо пяти групп объектов приватизации останутся две – большая и малая. Большим приватизационным объектом будет считаться предприятие, стоимость активов которого превышает 250 млн грн. К их приватизации должен привлекаться инвестиционный советник с мировой репутацией, при помощи которого будет определяться стартовая цена, а также происходить поиск потенциальных инвесторов. Объекты малой приватизации планируется продавать исключительно с помощью электронных аукционов. Их стартовой ценой станет чистая стоимость активов, или балансовая стоимость, если чистая отрицательная. Кроме того, правительственный вариант законопроекта предусматривает привлекательную для зарубежных инвесторов возможность - фиксацию в договоре исключительной юрисдикции международного арбитража в случае оспаривания результатов приватизации.

Если принятие законопроекта в целом удастся до конца года, как рассчитывает Гройсман, то начало масштабной приватизации можно ожидать в следующем году.

Усиление контроля госзакупок и повышение прозрачности тарифов ЖКХ

Верховная Рада на уходящей неделе не остановилась на законопроекте о приватизации и утвердила еще несколько важных инициатив. В частности, парламент принял в первом чтении законопроект, позволяющий Государственной аудиторской службе Украины (ГАСУ) проводить мониторинг электронных тендеров в системе Prozorro.

Документ является действительно важным, поскольку электронная система тендеров сама по себе не может полностью искоренить коррупцию, а лишь делает всю информацию о госзакупках публичной. Год назад был запущен специальный мониторинговый портал Dozorro, призванный при помощи общественности и бизнеса выявлять нарушения. За время функционирования он позволил выявить 2680 возможных нарушений, но реальные результаты работы правоохранительной и судебной систем, которые по идее должны были бы отреагировать на подобные сигналы, оказались удручающими. Было возбуждено 25 дел по административным нарушениям, которые закончились пятью штрафами, а также 109 уголовных дел, завершившихся тремя приговорами.

В связи с этим в Министерстве экономического развития и торговли задумались о том, что нарушения лучше предотвращать, а не расследовать по факту.

Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект предусматривает, что ГАСУ будет публиковать решение о начале мониторинга конкретной процедуры закупки в течение двух дней после ее осуществления в системе Prozorro. Срок проведения мониторинга не будет превышать 15 рабочих дней.

«Этот законопроект делает мониторинг обязательным. Мы хотим добиться, чтобы каждый раз, когда есть красный флаг по тендеру, ГАСУ должна его проверить», - отметил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

По его словам, Prozorro собирает терабайты данных о госзакупках, которые можно будет проанализировать по аналогии с антивирусной программой и выявить проблемные тендеры.

При этом мониторинг не будет останавливать процесс торгов и не снизит их эффективность.

Кроме того, парламент принял закон о демонополизации рынка жилищно-коммунальных услуг, предусматривающий прозрачное разделение тарифа с указанием размера платы за коммунальные услуги и собственно за услуги по управлению домами.

Теперь жильцы многоквартирных домов смогут заключать как прямые, так и коллективные договоры с поставщиками коммунальных услуг, объем предоставления которых будет оцениваться исключительно по приборам учета. При этом местные органы власти лишаются права устанавливать тарифы на услуги по утилизации отходов, централизованному водоснабжению, отоплению - отныне они не будут входить в общий тариф по обслуживанию многоквартирных домов.

Параллельно с этим Рада второй раз в этом году увеличила объем выделяемых средств на субсидии населению на ЖКУ - на 7,62 млрд грн, до 68,8 млрд грн. Между тем, ноябрьское увеличение финансирования оказалось в два раза меньше июльского - тогда оно составило 15 млрд грн.

Среди других важных экономических решений парламента можно отметить отзыв с должности председателя Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергея Рыбалки, представляющего Радикальную партию. По словам парламентариев, отзыв был связан с подозрениями правоохранительных органов в отношении предприятий, некогда контролируемых главой комитета, в торговле с оккупированными территориями.

Таким образом, Рада на уходящей неделе приняла целый спектр решений, которые при должной имплементации и надлежащем контроле могут улучшить экономическую динамику в стране.

Замедление инфляции

На уходящей неделе Государственная служба статистики отрапортовала о снижении инфляции в октябре. По сравнению с октябрем прошлого года рост цен замедлился до 14,6% с 16,4% месяцем ранее.

По информации Госстата, наибольший рост цен зафиксирован на содержание домов и придомовых территорий – 46,7%, мясо и мясопродукты – 29,9%, овощи – 29,4%.

С позитивными новостями поспешил и Национальный банк - международные резервы Украины в октябре выросли на 0,5% - до почти 19 млрд долларов. Учитывая, что объем международных резервов напрямую влияет на курс гривни по отношению к другим валютам, то их рост снижает масштабы возможной девальвации, а за ней - и усиленного витка инфляции.

Курс гривни на протяжении уходящей недели на межбанковском валютном рынке укрепился на 31 копейку, к пятнице достигнув отметки 26,52 грн за долл.

В то же время, октябрь отметился еще одним важным для финансовых рынков событием - превышение покупки иностранной валюты над ее продажей населением было зафиксировано впервые с января 2015 года и составило 2,4 млн долл. Сложно сказать, имеет ли место перелом тенденции, сезонный фактор либо уже почти генетические опасения украинцев о возможности осенней девальвации, однако превышение покупки над продажей пока минимально для валютного рынка.

В прошедшую среду правительство также одобрило кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития в объеме 320 млрд долл. относительно реализации важного инфраструктурного проекта во втором по численности населения городе Украины - Харькове. Средства будут выделены на расширение сети метро. Как бы то ни было, но реализация реальных проектов за валютные средства является одним из эффективных способов стимулирования экономического роста, а заодно - и сохранения «сильной» гривни.

Но рост экономики в текущем году, похоже, не удивит своей резвостью - ЕБРР сохранил прогноз увеличения ВВП Украины в 2017-ом на 2%, в следующем же году - на 3%. В целом цифры практически не отличаются от прогнозов правительства и НБУ.

«Стахановские» планы премьер-министра Владимира Гройсмана привести страну к росту на уровне, как минимум, 6% в 2019 году пока выглядят труднодостижимыми, или, по крайней мере, требующими качественных экономических реформ. Одна из них - создание благоприятной бизнес-среды и защита бизнеса от жесткого давления силовиков. Для решения этой острой проблемы правительство в прошедшую среду одобрило и передало на рассмотрение Рады законопроект о введении ответственности силовых органов за неправомерные действия. В частности, документ предусматривает обязательную видео- и аудиофиксацию обысков, без которых доказательства, добытые в их процессе, не будут считаться действительными. Так же законодательная инициатива в случае принятия парламентом запретит изымать первичную документацию и сервера, на которых она хранится, а также открывать уголовные дела, которые уже были расследованы и закрыты другими силовыми органами. Будет ли законопроект принят Верховной Радой в исходном виде - покажет время, но подобного регулирования довольно длительное время ожидает бизнес.

Таким образом, уходящая неделя была богатой на экономические события, но и следующая обещает быть не менее насыщенной - Верховная Рада продолжит работу в пленарном режиме и приступит к рассмотрению бюджета на 2018 год. Техническая миссия МВФ в Киеве проанализирует проект госказны, президент Всемирного банка прибудет в Украину и с понедельника начнет встречи с представителями власти, а Госстат сообщит, насколько вырос украинский экспорт в страны ЕС.

Максим Шевченко