Рада внесла изменения в Кодекс административных правонарушений

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 292 народных депутаты из 435 зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, государственные органы ветеринарной медицины, подразделения ветеринарной милиции по проведению карантинных ветеринарных мероприятий Министерства внутренних дел Украины рассматривают дела об административных правонарушениях, связанных с нарушениями правил относительно карантина животных и других ветеринарно-санитарных требований.

От имени государственных органов ветеринарной медицины, подразделений ветеринарной милиции по проведения карантинных ветеринарных мер Министерства внутренних дел рассматривают дела об административных правонарушениях и налагают административные взимания: Главный государственный инспектор ветеринарной медицины Украины и его заместители, начальник Управления ветеринарной милиции по проведению карантинных ветеринарных мероприятий Министерства внутренних дел Украины и его заместители - штраф на граждан до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц - до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан. Это имеют право также делать главные государственные инспекторы ветеринарной медицины Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя, региональных служб государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте и их заместители, государственные инспекторы ветеринарной медицины Государственного комитета ветеринарной медицины Украины, инспекторы Управления ветеринарной милиции по проведению карантинных ветеринарных мероприятий Министерства внутренних дел, начальники отделов ветеринарной милиции по проведению карантинных ветеринарных мер главных управлений, управлений МВД в Крыму, областях, городах Киеве и Севастополе и их заместители - штраф на граждан до девяти необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц - до девятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан и тому подобное.