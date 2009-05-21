Основная задача Ульянченко - неприкосновенность Ющенко

Одна из основных задач Веры УЛЬЯНЧЕНКО на посту главы Секретариата Президента Украины - получить гарантий неприкосновенности Виктора ЮЩЕНКО и его ближайшего окружения после проигранных выборов.

Об этом пишет еженедельник «Комментарии:», анализируя последнюю кадровую перестановку в Секретариате Президента.

Как отмечает издание, основные задачи, которые стоят перед В.УЛЬЯНЧЕНКО, можно свести к программе-минимуму и программе-максимуму.

Программа-минимум состоит из двух вопросов. Первый, обеспечение спокойного завершения президентской каденции В.ЮЩЕНКО. Речь идет о том, чтобы «правильно» закрыть все важные дела, направить весь потенциал президентской власти на решение его личных и «семейных» проблем, не размениваясь на чужой интерес, и, наконец, организовать «торжественный переезд» отставного главы государства с Банковой в постпрезидентскую резиденцию.

Второй - получение от главных политических игроков гарантий неприкосновенности В.ЮЩЕНКО и его ближайшего окружения после проигранных выборов. Здесь, отмечает издание, В.УЛЬЯНЧЕНКО просто обязана проявить все свои таланты дипломата.

Программа-максимум, пишут «Комментарии:» заключается в работе над продолжением политической карьеры В.ЮЩЕНКО в новых для него условиях, начиная с зимы 2010 года. Именно для этого В.УЛЬЯНЧЕНКО стала председателем Совета Народного союза "Наша Украина", начав там бурную деятельность с реанимации оргструктур.

В этом деле главным помощником В.УЛЬЯНЧЕНКО, по мнению издания, должен стать Роман БЕССМЕРТНЫЙ - на его плечи возложена ноша «инвентаризации» президентского админресурса и возвращение его в пользование «партии Ющенко».

В новых обстоятельствах второе баллотирование В.ЮЩЕНКО на пост Президента уже не ставит целью победу в выборах, а только аккумулирование максимального электорального результата для последующих выборов в Верховную Раду и местные советы. Правда, отмечают «Комментарии:», пока еще не решен основной вопрос — где взять финансовые ресурсы под дальнейшую политическую жизнь В.ЮЩЕНКО. Ведь системного спонсора у него сейчас вообще не существует.