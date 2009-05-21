ВР вечером может рассмотреть отставку Еханурова

Сегодня на вечернем пленарном заседании Верховная Рада может рассмотреть вопрос отставки Юрия ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО.

Он сказал: «Документы готовятся, новый проект постановления регистрируется», и отметил, что «готовится вопрос для голосования в парламенте уже сегодня».

По словам С.МИЩЕНКО, предусматривается приглашение Ю.ЕХАНУРОВА в парламент для отчета.

В то же время лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО в интервью журналистам заявил, что сегодня кадровые вопросы не будут рассматриваться. Он подчеркнул, что завтра планируется заседание совета коалиции, где будут согласовываться кадровые вопросы.