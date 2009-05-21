ВР вечером может рассмотреть отставку Еханурова
"Документы готовятся"...
Сегодня на вечернем пленарном заседании Верховная Рада может рассмотреть вопрос отставки Юрия ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО.
Он сказал: «Документы готовятся, новый проект постановления регистрируется», и отметил, что «готовится вопрос для голосования в парламенте уже сегодня».
По словам С.МИЩЕНКО, предусматривается приглашение Ю.ЕХАНУРОВА в парламент для отчета.
В то же время лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО в интервью журналистам заявил, что сегодня кадровые вопросы не будут рассматриваться. Он подчеркнул, что завтра планируется заседание совета коалиции, где будут согласовываться кадровые вопросы.