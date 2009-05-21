ГЛАВНОЕ на 21 мая (день)

Законодательство

Верховная Рада Украины преодолела вето Президента Украины на Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно погашения задолженности перед Пенсионным фондом Украины и усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования".

Как передает корреспондент УНИАН, за преодоление вето проголосовали 396 народных депутатов из 433 зарегистрированных в сессионном зале.

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины “О внесении изменений в Закон Украины "О хозяйственных обществах" относительно нераспространения действия ограничения количества участников на существующих и зарегистрированы общества с ограниченной ответственностью.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 358 народных депутатов из 436 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает внесение изменений в Закон Украины “О хозяйственных обществах” в части определения действия данного закона во времени. В частности, предусмотрены изменения, которые бы освободили общества с ограниченной ответственностью, созданные до вступления в силу Закона "О внесении изменений и признания утратившими действие некоторых законодательных актов Украины в связи с принятием Гражданского кодекса Украины" 27 апреля 2007 года, от необходимости реорганизации или ликвидации. То есть обязательства об ограничении количества учредителей (участников) общества возникают лишь при создании новых обществ или желании учредителей общества реорганизоваться.

Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон Украины “О государственном регулирования производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий”. Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 333 народных депутата из 430, зарегистрированных в сессионном зале.

Экономика

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что через 3-4 месяца украинская экономика приобретет признаки усиления и укрепления. Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня во время расширенного заседания Кабинета министров по вопросам развития предпринимательства.

«Я думаю, что еще 3-4 месяца, как минимум, дай Бог, чтобы мы закрепились на позициях стабильности, то есть, чтобы не падали, чтобы ничего не изменялось в курсах, чтобы все было стабильно и хотя бы прогнозируемо. Но после этого, я убеждена, начнется шаг за шагом подъем и стабилизация ситуации», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, по ее мнению правительству потребуется еще напряженно трудиться, чтобы добиться подъема экономики.

Правительство намерено ввести мораторий на проведение всех проверок в предпринимательских структурах. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время расширенного заседания правительства по вопросам развития предпринимательства.

«На обсуждение с вами мы выносим 27 нормативных актов по всем направлениям, начиная от введения моратория в условиях кризиса на все плановые и неплановые проверки, не зависимо от того, кто и где эти проверки проводит», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что сегодня на расширенном заседании правительства при участии представителей предпринимательства будет принято соответствующее постановление правительства.

Кроме того, по ее словам, правительство намерено открыть горячую телефонную линию для сбора информации от предпринимателей о выполнении решения Кабинета министров о введении моратория на все проверки.

Также Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что сегодня правительство намерено принять ряд документов, направленных на упрощение системы получения лицензий на предпринимательские виды деятельности.

Премьер-министр также предложила проводить аналогичные расширенные заседания правительства с участием представителей предпринимательства с регулярностью один раз в месяц.

Банки

Сегодня независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга ОАО «Первый Инвестиционный Банк» (г. Киев) с уровня uaВВ+ до уровня uaВВВ- (предварительный).

Прогноз рейтинга изменен на стабильный.

Об этом УНИАН сообщили в рейтинговом агентстве.

ТЭК

Предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", в январе-апреле т.г. увеличили платежи в бюджеты всех уровней в 2,8 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 16 млрд. 928,9 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что в целом, предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в январе-апреле т.г. увеличили платежи в бюджеты всех уровней в 2,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 19 млрд. 292,0 млн. грн., в т.ч. в Госбюджет – 18 млрд. 869,6 млн. грн.

Предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", в январе-апреле т.г. сократили освоение капитальных инвестиций на 18,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 795,8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что в целом предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в январе-апреле т.г. освоили 1 млрд. 825,7 млн. грн. капитальных инвестиций, что на 8,3% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания», лидер на энергетическом рынке Украины, подписало соглашение со Сбербанком России о предоставлении кредита в размере 15 млн. долларов США на срок 18 месяцев. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДТЭК.

ДТЭК стал одной из первых украинских компаний, которую связывает сотрудничество со Сбербанком России.

Как прокомментировал директор по финансам ДТЭК Юрий РЫЖЕНКОВ: «Начало сотрудничества с крупнейшим банком Восточной Европы является знаковым для нашей компании. Это еще одно доказательство того доверия, которое ДТЭК завоевал среди инвестиционного сообщества. Мы всегда полностью и в оговоренные сроки выполняем свои обязательства, и это окупается – нам доверяют, и даже в условиях продолжающегося финансового кризиса мы по-прежнему привлекаем необходимое финансирование».

В свою очередь председатель Правления Сбербанка России (Украина) Игорь ЮШКО отметил: «Расширение присутствия в странах СНГ является одной из стратегический целей нашего банка в среднесрочной перспективе. Безусловно, что Украина, с ее огромным промышленным потенциалом, представляет для нас первоочередной интерес. Сотрудничество с такими компаниями как ДТЭК – с безупречной репутацией, хорошей производственной динамикой и здоровым консерватизмом в финансовых вопросах, – представляет для нас значительный интерес».

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-апреле т.г. сократила транзит природного газа в страны Европы на 49,9% или на 23,1 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 23,2 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В 2008 году ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины" протранспортировала в страны Европы 119,6 млрд. куб. м. природного газа, что на 4,4 млрд. куб. м, или на 3,8% больше, чем в 2007 году.

Транспорт

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает создать рабочую группу, которая должна решить проблему перевозки льготных пассажиров путем разложения льгот на составляющие. Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время расширенного заседания Кабинета министров Украины.

По ее словам, отменить льготы на пассажирские перевозки сегодня невозможно. В частности, из-за того, что депутаты бояться потерять электорат.

В то же время премьер отметила, что бюджет не может оплачивать расходы на перевозку льготников. Поэтому необходимо срочно создать рабочую группу, которая рассмотрит этот вопрос и вынесет свои предложения на рассмотрение правительства.

Однако принимать решение придется все же на законодательном уровне, добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Телекоммуникации

Завершен процесс интеграции компаний «Украинские радиосистемы» (УРС) и «Голден Телеком» в единого оператора связи Beeline. Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Beeline. «Единый оператор связи Beeline (включает ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком» - обе компании входят в международную группу ОАО «ВымпелКом») сообщает о завершении интеграции компаний в Украине и переходе на новую маркетинговую стратегию универсального оператора связи», - отмечается в сообщении.

Процесс интеграции УРС и «Голден Телеком» был начат весной 2008 года с целью развития Beeline как универсального оператора связи.

На корпоративном рынке Beeline предлагает корпоративную мобильную связь, услуги местной, междугородной и международной телефонной связи, междугородной и международной IP-телефонии, услуги передачи данных и доступа в Интернет по выделенным каналам, услуги широкополосного доступа в Интернет по технологии FTTB для малого и среднего бизнеса, услуги call-центра и data-центра.

Столица

Заместитель Киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ отказался ставить на голосование для внесения в повестку дня сегодняшнего заседания Киеврады проект решения об отмене повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в столице. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий документ о продолжении моратория на повышение коммунальных тарифов был подготовлен фракцией Партии регионов и поддержан фракцией Блока Виталия Кличко.

О.ДОВГИЙ сказал, что проект не прошел профильных комиссий, потому в сегодняшнюю повестку дня не может быть включен.

Напомним, 23 апреля депутаты Киевсовета отменили мораторий на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве и предоставили полномочия по осуществлению тарифной политики в городе Киевской городской государственной администрации.

Госпотребстандарт

Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики продлил период перехода на упаковку продуктов питания с новой маркировкой до 1 января 2010 года. Об этом УНИАН сообщил директор департамента стандартизации и метрологии Госпотребстандарта Андрей НЕЛЕПОВ.

Он напомнил, что с ноября 2008 года вступил в действие национальный стандарт ДСТУ 4518 “Продукты пищевые. Маркировка для потребителей”, который содержит основные требования к маркировке пищевых продуктов и учитывает особенности маркировки определенных видов пищевых продуктов.

Однако, по словам А.НЕЛЕПОВА, процесс производства упаковочных материалов не позволяет производителям сразу перейти на новую упаковку, в связи с чем был установлен переходный период, на протяжении которого производитель мог использовать как новую упаковку, так и старую, до 1 мая 2009 года.

Подробнее читайте в публикации на сайте УНИАН-Экономика «Новый стандарт маркировки продуктов питания подскажет, что мы едим?…» (http://economics.unian.net/rus/detail/12192).

(УНИАН)