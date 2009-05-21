Тимошенко отбыла в Астану
15:49, 21 мая 2009Разное
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На заседание Совета глав правительств СНГ
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с двухдневным рабочим визитом в Астану (Казахстан), где 22 мая примет участие в заседании Совета глав правительств стран-участниц СНГ.
Как передает корреспондент УНИАН, завтра в Астане в рамках заседания Ю.ТИМОШЕНКО проведет ряд двухсторонних встреч, в частности, с Президентом и премьер-министром Республики Казахстан Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ и Каримом МАСИМОВЫМ.
Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО планирует провести встречу с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.
Как сообщалось, последнее заседание Совета глав правительств СНГ проходило в ноябре 2008 года в Кишиневе.
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