Тимошенко отбыла в Астану

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с двухдневным рабочим визитом в Астану (Казахстан), где 22 мая примет участие в заседании Совета глав правительств стран-участниц СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, завтра в Астане в рамках заседания Ю.ТИМОШЕНКО проведет ряд двухсторонних встреч, в частности, с Президентом и премьер-министром Республики Казахстан Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ и Каримом МАСИМОВЫМ.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО планирует провести встречу с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

Как сообщалось, последнее заседание Совета глав правительств СНГ проходило в ноябре 2008 года в Кишиневе.